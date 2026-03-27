Marcha de la Vuelta Ciclista del Uruguay, una de las melodías más conocidas y parte de nuestra identidad: esta es su historia

Es una de las melodías más reconocibles de la música uruguaya, pero su origen está lejos de nuestras rutas, y tiene una historia tan curiosa como inesperada.

La clásica Marcha de la Vuelta Ciclista del Uruguay tiene su origen en un cruce singular entre la radio, la guerra y el deporte.

Durante la Segunda Guerra Mundial, las embajadas de Estados Unidos enviaban a radios de distintos países discos con música de bandas militares. Entre esas piezas viajaba una melodía que, años más tarde, encontraría un destino inesperado.

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En 1949, el creador de la Vuelta Ciclista, Enrique Pelicciari, vinculado a CX18 radio Sport, buscaba una música que identificara a la competencia. Fue entonces que recurrió al pianista Walter Alfaro, quien trabajaba en CX 14 El Espectador. Alfaro recordó una marcha que había escuchado en un disco, Betty Co-Es, interpretada por Rudy Valée y su orquesta, en 1931.

Por su ritmo, la melodía parecía perfecta para acompañar el esfuerzo de los ciclistas. La idea tomó forma junto al equipo de radio Sport, y el encargo de la letra recayó en Víctor Soliño, figura del Carnaval y ex integrante de la Tropa Ateniense, mientras que el comentarista Carmelo Gaitán también formó parte del impulso inicial.

La grabación se realizó en 1950 en una escena casi artesanal. Walter Alfaro improvisó un coro con empleados de las radios CX14 y CX18. Ahí estaban telefonistas, operadores, locutores y administrativos, con el apoyo del tenor del sodre Alejandro Giovanini.

Sobre la música original de la banda estadounidense se grabó la nueva letra en español. Como la letra no cubría toda la melodía, Alfaro resolvió el detalle de una forma creativa que pasó a la historia.

Aquel fragmento se hizo con un silbido. Y esa solución provisoria terminó convirtiéndose en un símbolo, porque se transformó en una marcha que, con los años, además de identificar una competencia, se transformó en parte de nuestra identidad.