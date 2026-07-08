Mapfre consolida la excelencia del negocio de Vida en la cuarta edición de su Club Milla celebrada en Punta Cana

El Club Milla llevó adelante su cuarta edición y se consolidó como una de las iniciativas estratégicas de Mapfre para impulsar el desarrollo de los mejores agentes de seguros de Vida Individual en Latinoamérica. Presente en 14 países de la región, este programa no solo contribuye al crecimiento del negocio, sino que también fortalece la carrera profesional de los participantes mediante un modelo de reconocimiento basado en resultados.

Como cada año, el ‘Club Milla’ reunió a los mejores agentes y corredores de seguros de Vida de la región para reconocer su trayectoria, desempeño y compromiso profesional.

En esta edición, los uruguayos Gonzalo Bernasconi, Leonardo Pazos, Ulises Domínguez y Daniel Conti, fueron distinguidos por Mapfre junto a otros 18 referentes de nueve países de América Latina, por su destacado desempeño y esfuerzo sostenido, consolidándose entre los mejores de la región en la comercialización de seguros de Vida.

“Club Milla es una excelente iniciativa que reconoce a los mejores integrantes de los equipos de Mapfre en toda Latinoamérica. Me siento muy agradecido de formar parte de este grupo selecto y de haber participado en las cuatro ediciones que llevamos de este gran premio”, detalló Gonzalo Bernasconi.

De igual manera, Leonardo Pazos valoró y agradeció el reconocimiento. “Es una gran instancia que no solo destaca nuestra trayectoria y labor, sino que también nos permite compartir experiencias y conocimientos”, expresó

Por su parte, Ulises Domínguez subrayó el valor simbólico de esta distinción: “Para quienes trabajamos hace décadas en esta hermosa profesión, es un reconocimiento muy importante que valoramos enormemente”.

Daniel Conti, quien participó por primera vez del programa, compartió su entusiasmo por integrar esta edición: “Ha sido un gran honor y una enorme satisfacción recibir este reconocimiento de parte de Mapfre.”

En este marco, Mapfre alcanzó un nuevo hito en su programa al superar, en 2025, los 110 millones de dólares en primas de nueva producción de Vida individual comercializadas en Latinoamérica.

El funcionamiento del Club se articula a través de un sistema de acumulación de millas, generado a partir de las primas de seguros de Vida comercializadas por cada agente. Este esquema permite acceder a distintas categorías y a una propuesta de valor integral, diseñada por Mapfre para potenciar su especialización en la asesoría y venta de productos de Vida Individual.

Entre los beneficios más destacados para los agentes y corredores miembros del Club Milla se encuentran:

Acceso a conferencias impartidas por expertos de prestigio internacional.

Sesiones de mentoring personalizadas.

Publicaciones y contenidos especializados.

Información actualizada sobre tendencias del mercado de Vida.

Programas de capacitación continua.

Y el encuentro anual internacional, que este año tuvo lugar en Punta Cana.

De cara al futuro, Mapfre continuará fortaleciendo el Club Milla, con la ambición de superar los 125 millones de dólares en primas en 2026. La compañía reafirma así su compromiso de ofrecer a cada miembro los recursos, herramientas y acompañamiento necesarios para impulsar su crecimiento profesional.

Tal como señala Josué Vergara, director adjunto de desarrollo de negocio de vida en el Área Corporativa de Negocio de Mapfre:

“Con Club Milla, confirmamos nuestra apuesta decidida en LATAM para fomentar el negocio de Vida, a través de los mejores profesionales en cada país donde operamos".