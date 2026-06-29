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EMPRESARIALES

Firma de convenio RMSA INISA / BROU

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Se llevó a cabo la firma de un convenio entre el Instituto Nacional de Inclusión Social y Adolescente (INISA) y República Microfinanzas S.A. para la administración del Fondo Semilla.

Participaron del mismo, integrantes de ambas Instituciones y también Presidente y autoridades del BROU.

Siendo relevante la presencia BROU quien es el único accionista de RMSA. que tiene como misión promover el desarrollo de las unidades económicas vulnerables y de los sectores de bajos ingresos en el Uruguay, ofreciendo servicios financieros y no financieros que contribuyan a su desarrollo económico y social.

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INISA, fue creado como un servicio descentralizado con el objetivo esencial de la inserción social y comunitaria de adolescentes en conflicto con la Ley penal mediante un proceso psicosocial, educativo e integral, que conlleve el reconocimiento de su condición de sujetos de derecho.

El presente acuerdo tiene como objetivo establecer el marco de articulación entre el INISA y RMSA, a efectos de atender las necesidades de los jóvenes en proceso de egreso de los centros mediante el otorgamiento de créditos o apoyos económicos, según corresponda.

El referido apoyo tendrá finalidad social, educativa y de acompañamiento, orientándose al fortalecimiento de la autonomía personal, al desarrollo del proyecto de vida y al proceso de inclusión social de la persona beneficiaria.

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