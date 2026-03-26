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CABILDO ABIERTO

Manini se reunió con Negro por plan de seguridad y cuestionó a la coalición: "No podemos hacer de esto un coto de caza electoral"

El dirigente de Cabildo Abierto dijo que antes de tener una opinión, estudiarán el plan y agregó que lo importante es "la ejecución para cambiar la realidad".

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El dirigente de Cabildo Abierto, Manini Ríos, calificó como “positiva” la reunión con el ministro del Interior, Carlos Negro, tras la presentación del plan de seguridad.

"El plan de seguridad ahora tenemos que estudiarlo", señaló al ser consultado por una opinión al respecto.

"Sería lo más fácil para nosotros pasarnos a la vereda de enfrente a tirar pedradas, a criticar, a exigir renuncia. Es lo más fácil para cualquier oposición. Para nosotros, entendemos que este problema es demasiado importante para el común de los uruguayos y que tenemos que aportar todo lo que podamos para que se alcancen soluciones", afirmó.

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En ese sentido, fue crítico con los demás partidos de la oposición que cuestionaron el plan. "Honestamente no sé cómo tuvieron tiempo para analizarlo en tan pocas horas, pero nosotros lo vamos a estudiar, analizar, y vamos a tratar de siempre aportar. Acá lo que está en juego es la seguridad de la gente. No podemos hacer de esto un coto de caza electoral, buscar impactar para llevar agua para un molino propio electoral. Me parece a mí que eso es demasiado mezquino", sostuvo Manini.

El dirigente político aseguró que aportaron ideas a lo largo de los meses. "Hemos presentado soluciones concretas", dijo. "Nos dice el ministro que varias de nuestras ideas fueron consideradas en este plan que hoy se presenta. La de las cárceles de máxima seguridad, el blindaje de fronteras. Son temas que se han considerado, ahora vamos a analizar de qué forma se consideró", añadió.

"Lo importante acá no son los planes sino la ejecución de las tareas que hay que hacer para cambiar esta realidad", subrayó.

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