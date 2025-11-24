RECIBÍ EL NEWSLETTER
PERMANECE EN REPOSO

Manini Ríos se fracturó dos costillas luego de sufrir una caída a caballo en su campo en Artigas

El cabildante, que estaba solo al momento del accidente, perdió el control del animal y cayó al piso mientras estaba arreando ganado en montes del río Cuareim.

Manini-Ríos-arriba-gente-octubre-2025

El accidente ocurrió el miércoles, cuando el exsenador recorría los montes del río Cuareim, en el departamento de Artigas, en un campo que es de su propiedad.

Según relatan los medios locales, el cabildante, que estaba solo al momento del accidente, perdió el control del animal y cayó al piso mientras estaba arreando ganado.

nos cuesta entender cual es el objetivo real de este presupuesto, dijo nacionalista blas tras aprobacion en comision
Seguí leyendo

"Nos cuesta entender cuál es el objetivo real de este Presupuesto", dijo nacionalista Blás tras aprobación en comisión

Como consecuencia, Manini Ríos sufrió la fractura de dos costillas y desde hace algunos días permanece en reposo, a la espera de nuevos estudios.

Fue evaluado por médicos de manera inmediata y no constataron otras lesiones, por lo que recibió el alta y fue enviado a su domicilio. Ahora, deberá esperar a que las fisuras suelden para retomar su actividad habitual.

Temas de la nota

Lo más visto

video
EN INTENTO DE RAPIÑA

Un policía asesinado, su hermano grave, un delincuente abatido y otro herido en la rambla del Cerro
Homicidio en montevideo

Mataron a un hombre y su cuerpo fue hallado en su auto frente al estadio Centenario
ENCONTRARON 15 VAINAS

Dos hombres fueron ejecutados en la vía pública tras haber tenido un problema en local nocturno del Chuy
SEIS IMPUTADOS

Desarticulan red de proxenetismo, trata y explotación sexual; rescatan a cinco mujeres y cuatro niños
Rapiñero detenido

En 2018 fue condenado por 11 rapiñas, ahora volvió a rapiñar y lo enviaron a prisión preventiva

Te puede interesar

Orsi sobre muerte de policía en el Cerro: Es horrible, espantoso y confirmó que el agente tendrá honores video
ACLARÓ DICHOS

Orsi sobre muerte de policía en el Cerro: Es "horrible, espantoso" y confirmó que el agente tendrá honores
Desarticulan red de proxenetismo, trata y explotación sexual; rescatan a cinco mujeres y cuatro niños video
SEIS IMPUTADOS

Desarticulan red de proxenetismo, trata y explotación sexual; rescatan a cinco mujeres y cuatro niños
Interpelación: Lustemberg firme en su decisión y convicción de mantener a Danza; Sotelo dijo que algo no estaría cerrando video
DIPUTADOS

Interpelación: Lustemberg firme en su "decisión y convicción" de mantener a Danza; Sotelo dijo que "algo no estaría cerrando"

Dejá tu comentario