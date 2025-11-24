Manini Ríos se fracturó dos costillas luego de sufrir una caída a caballo en su campo en Artigas

El líder de Cabildo Abierto , Guido Manini Ríos , se fracturó dos costillas luego de sufrir una caída a caballo .

El accidente ocurrió el miércoles, cuando el exsenador recorría los montes del río Cuareim, en el departamento de Artigas, en un campo que es de su propiedad.

Según relatan los medios locales, el cabildante, que estaba solo al momento del accidente, perdió el control del animal y cayó al piso mientras estaba arreando ganado.

Como consecuencia, Manini Ríos sufrió la fractura de dos costillas y desde hace algunos días permanece en reposo, a la espera de nuevos estudios.

Fue evaluado por médicos de manera inmediata y no constataron otras lesiones, por lo que recibió el alta y fue enviado a su domicilio. Ahora, deberá esperar a que las fisuras suelden para retomar su actividad habitual.