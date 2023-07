Manini Ríos reclamó que OSE no cobre el agua “mientras no sea potable”

Guido Manini Ríos reclamó este martes en la sesión del Senado que OSE no le cobre la tarifa a los usuarios de Montevideo y el área metropolitana “mientras el agua no sea potable”.

NO COBRAR

“Las víctimas de toda esta situación sin duda son los usuarios que no están recibiendo hace buen rato agua potable. Entendemos que es imprescindible que la OSE no cobre el consumo de agua mientras el agua no sea potable porque no está cumpliendo con una parte del contrato que le exige darle agua potable a los usuarios. No puede cobrar esa agua potable mientras no la esté brindando. Creemos que eso es claro y en definitiva de estricta justicia”, dijo Manini en la media hora previa del Senado de este martes.

“Todo este episodio muestra la falta de visión de los gobernantes a largo plazo, la falta de luces largas para mirar los problemas del país. Hay otros tantos problemas como el del agua que hoy estamos a tiempo de prever, pero que seguramente nos vamos a dar cuenta cuando sea tarde e irreversible como ocurre hoy con el agua. Problemas como la falta de nacimiento en el país, que en pocas décadas van a comprometer la viabilidad de este país. Lo mismo ocurre con las deudas de las personas físicas, de las familias, se llegó al número actual de 700.000 deudores irrecuperables cuando había que haber reaccionado cuando estos eran 100.000 o 200.000”, apuntó Manini.

CRÍTICAS A TODOS

“Sin lugar a dudas uno de los grandes problemas que enfrenta nuestro país en estos días son los derivados de la aguda crisis hídrica que está poniendo en riesgo el abastecimiento de agua al área metropolitana, es decir, a más de la mitad de la población del país. Lamentablemente se ha centrado el debate sobre si se debía haber construido o no una represas que está prevista hace más de una década su construcción. Y nos encerramos en el pase de facturas de quiénes son los responsables, si las administraciones anteriores que tuvieron 10 años para hacer esa represa y no la hicieron, o si esta administración, que ante el agudizamiento del problema climático tampoco ha emprendido esa construcción. Unos y otros son responsables. Son responsables las administraciones que desde el año 2010 tenían a la vista el gran problema que se cernía sobre los habitantes del área metropolitana y no movieron un pelo para solucionarlo. Siempre la lluvia dejó en segunda prioridad lo que debía ser la primera prioridad. Pero también hay responsabilidades en la actual administración que ante la agudización del problema climático hasta el día de hoy no ha hecho o no ha tomado las medidas necesarias”, dijo Manini en sala.

“Creemos que Casupá se debía haber construido, por supuesto que sí, más allá de que pudiéramos pensar de que si estuviera construida tampoco habría agua dada la situación de la crisis. Hoy se habla de una obra en el río San José, hacia el río Santa Lucía para solucionar tal vez en parte el problema. La pregunta que surge, me surge a mi y creo que le surge a cualquier uruguayo es que si eso era solución por qué no se hizo hace meses. Ahora estamos contrareloj, si son 30 días, si son 60, si son 90, pero claramente ante un daño ya irreversible, ante una afectación ya irreversible para los consumidores del área metropolitana. Por qué esta obra no se comenzó a hacer hace seis meses, cinco meses, cuatro meses, cuando todos sabíamos que este problema que hoy tenemos, la seca definitiva de Paso Severino, este problema todos los veíamos venir”, agregó Manini.