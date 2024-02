Manini Ríos: inauguración en Casavalle "tenía más aspecto de acto partidario que de lo que realmente era"

El senador de Cabildo Abierto , Guido Manini Ríos , afirmó que fue una equivocación el acto que se realizó por la inauguración del centro de referencia en Casavalle . Dijo que no había "ninguna necesidad" de ponerle "tinte de acto político".

Dijo que en su caso no fue a la inauguración porque estaba en el interior, pero que de haber ido se hubiera “sorprendido” en algo “que tenía más aspecto de acto partidario que de lo que realmente era. Porque lo importante acá es que la barriada tiene algo mejor que lo que tenía antes”, dijo.

Manini Ríos expresó que si bien es común que los presidentes inauguren obras durante el ultimo año de gobierno, hay que tener cuidado en cómo se inmiscuye en la campaña electoral para evitar violar la constitución.

“Le puedo vaticinar que (Lacalle Pou) todo el año va a estar inaugurando obras, va a estar en esta misma tesitura. Ahora, ¿eso es intervenir en la campaña electoral o simplemente concretar obras que su gobierno ha hecho? Es discutible, pero claramente el presidente incide en la campaña. Incidía Tabaré Vázquez en su gobierno, Mujica en el suyo”, sostuvo Manini.

“Honestamente pienso que sería bueno que no se pase determinada raya, sobre todo para no generar antecedente y que no sea un vale todo. La Constitución es clara y tenemos que acostumbrarnos a respetarla”, remarcó y agregó que “al menos da pie para que haya una crítica en ese sentido”.