Manini Ríos habló de "teléfono descompuesto" tras planteo de diputados de Cabildo de elevar edad de retiro de 60 a 63 años

El senador y líder de Cabildo Abierto , Guido Manini Ríos, planteó reparos a la propuesta de los diputados Álvaro Perrone y Martín Sodano, que este martes plantearon elevar la edad mínima para jubilarse de 60 a 63 años y no a 65 años, como fue aprobado en diciembre por el Senado.

Tras la reunión, el diputado Sodano habló con la prensa y se refirió a los puntos neurálgicos que se plantean en torno a la reforma jubilatoria, como las inversiones de las AFAP en el extranjero, el cálculo de los 25 años para el sueldo básico jubilatorio, elevar la edad de retiro a los 63 años, y las pensiones.

Sodano indicó que pidieron un informe para reflejar en números sus planteos. “Nos dicen que es inviable, bueno necesitamos ver un poco de realidad en números, aparte de palabras que es lo que vemos en el articulado”, afirmó el legislador.

El diputado aseguró que su partido “va a hacer todo lo posible para mejorar la ley. Ese siempre fue el planteo de Cabildo Abierto”.

Luego del planteo de los diputados, se conocieron expresiones de Manini Ríos sobre el tema. El líder de Cabildo Abierto dijo que “hay una suerte de teléfono descompuesto”. “Nosotros, estamos planteando en el seno de la comisión en la Cámara de Representantes algunas mejoras al proyecto de ley, porque después queremos tener toda la fuerza suficiente para defender esa ley una vez que se apruebe, ante los embates que seguramente va a sufrir por parte de la oposición que ya está anunciando que va a recorrer todos los caminos para su impugnación”, dijo Manini Ríos en Radio Universal.

“En las conversaciones dentro de Cabildo han habido distintas posiciones. Se ha hablado de llevar la edad a 63 años, se ha hablado de ir reduciendo el IASS hasta que desaparezca así sea en el tiempo atado al crecimiento del país, pero no son las propuestas concretas con las cuales nosotros estamos pidiendo el mejoramiento del proyecto para dar nuestros votos ahora en la Cámara de Representantes. O sea que no es una propuesta concreta de Cabildo Abierto, es algo que se discutió sí en un momento en el seno del partido, pero que no es propuesta concreta”, agregó.

“No sé a título de qué los diputados lo plantearon. Tal vez era en el entendido que era parte de lo que el partido había analizado”, concluyó Manini Ríos sobre el tema.

Para el Partido nacional, las propuestas de Cabildo Abierto sobre la edad de retiro y del cálculo jubilatorio, son de difícil viabilidad.

Cabildo Abierto había propuesto extender el plazo de trabajo de la comisión especial, porque había delegaciones que quedaron en mandar sus aportes por escrito y aún no lo habían hecho. Sodano consideró esos insumo como “importantes” y por eso la solicitud de prórroga, que se votará en una sesión extraordinaria el 29 de marzo. El nacionalista Juan Martín Rodríguez había adelantado que no acompañará el pedido de extensión.