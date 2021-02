En una entrevista con El Observador, publicada este fin de semana, el senador opinó que en materia de empleo hay mucho por hacer y recordó una idea que le planteó tiempo atrás al presidente Luis Lacalle Pou, “de esto salimos con Keynes y no con Friedman”.

Manini Ríos indicó que no habla de una renta básica universal, la cual no es apropiada para para Uruguay, pero si de tener mucho más dinamismo en el apoyo a determinados sectores que generan empleo.

Según el senador, “no se puede, en el momento de la mayor crisis de empleo de los últimos años, empezar a achicar el gasto del estado en este momento, como se hizo a partir del decreto de marzo. Fue pre-pandemia pero se mantuvo. No digo que filosóficamente no esté bien o que no era una medida acertada. Pero en este momento, aplicar ese decreto como se está aplicando no me parece la mejor idea. Lo hice saber en su momento, lo diré ahora y lo diré siempre. Hay momentos en los cuales tal vez haya que dejar un poco de lado la ortodoxia o la idea que uno tiene del manejo para adaptarse a la coyuntura que se está viviendo".

Consultado sobre si esa ortodoxia está en el equipo económico, Manini Ríos "admitió que hubo cierta flexibilización para sectores puntuales, apuntó que hay muchos más que atender y que a veces el apoyo no es suficiente",

El líder cabildante dijo que se heredó una situación de déficit fiscal del gobierno del Frente Amplio y que las medidas que propone cuestan dinero, pero que ante la situación actual es preferible subir el déficit fiscal y no que “un tendal de empresarios nacionales queden por el camino. Tal vez eso vaya contra la ortodoxia económica pero es lo que hay que asumir”.

“Los gobernantes tienen claro que no se puede ser ortodoxo a rajatabla y creo que hay ciertas violaciones a la ortodoxia. La propia ministra (Azucena) Arbeleche alguna vez habló de keynes aunque ella dice que hay varios keynes pero todos sabemos lo que queremos decir cuando hablamos de keynes” concluyó Manini Ríos.