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DESPEDIDA AL MÚSICO

Mandrake Wolf definió a Rada como "un ángel de la guarda de la música" que influenciará a las nuevas generaciones

"Él siempre fue un gran referente de mi música", aseguró y recordó que en 2009 grabó un tema suyo, "Cococho".

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El músico Alberto "Mandrake" Wolf habló de su vínculo con Ruben Rada este jueves durante el velatorio en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.

Mandrake recordó que de chico escuchó la música de Rada y aseguró que quedó "prendado". Luego, los años pasaron y la vida le dio la posibilidad de conocerlo.

A uno le gustaba la música del otro y eso llevó a Rada a grabar un tema de Mandrake, "Cococho" en 2009. "Él siempre fue un gran referente de mi música", aseguró.

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Mandrake destacó que Rada ayudaba a todos sus colegas. "Fue un músico muy solidario", aseguró. "Era como un ángel de la guarda de la música", definió.

Destacó el rol protector de Rada y espera que su legado, así como el de Eduardo Mateo, componentes del ADN de la música montevideana y uruguaya, continúen influenciando a las nuevas generaciones de músicos.

Mandrake se reconoció como fanático de El Kinto, Totem y Opa, las bandas emblemáticas de la música popular uruguaya creadas por Rada.

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