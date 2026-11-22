Este domingo comenzó con una mañana fresca a templada con nieblas y neblinas aisladas. Según el pronóstico de Nubel Cisneros, la tarde continuara cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, observandose pasaje de nubosidad hacia la noche sobre la costa este.

El lunes comienza fresco a templado con cielo parcialmente nublado, observandose nieblas y neblinas aisladas.

La tarde estará calurosa y pesada con elevadas sensaciones térmicas, manteniendo temperaturas agradables en la noche.

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El martes la mañana fresca a templada con cielo ligeramente nublado.

En la tarde se mantendrá el tiempo cálido a caluroso, con pasaje de nubosidad hacia la noche por la costa este, generando ligera inestabilidad en la zona.

Temperaturas para el domingo:

En el norte, la máxima será de 34ºC y la mínima de 14ºC.

En el sur, la máxima será de 29ºC y la mínima de 14ºC.

En el este, la máxima será de 28ºC y la mínima de 12ºC.

En el oeste, la máxima será de 30ºC y la mínima de 14ºC.

En el metro, la máxima será de 27ºC y la mínima de 16ºC.

Temperaturas para el lunes:

En el norte, la máxima será de 35ºC y la mínima de 14ºC.

En el sur, la máxima será de 31ºC y la mínima de 16ºC.

En el este, la máxima será de 30ºC y la mínima de 16ºC.

En el oeste, la máxima será de 33ºC y la mínima de 16ºC.

En el metro, la máxima será de 29ºC y la mínima de 18ºC.

Temperaturas para el martes:

En el norte, la máxima será de 35ºC y la mínima de 14ºC.

En el sur, la máxima será de 31ºC y la mínima de 12ºC.

En el este, la máxima será de 30ºC y la mínima de 12ºC.

En el oeste, la máxima será de 34ºC y la mínima de 14ºC.

En el metro, la máxima será de 29ºC y la mínima de 16ºC.