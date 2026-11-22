Este domingo comenzó con una mañana fresca a templada con nieblas y neblinas aisladas. Según el pronóstico de Nubel Cisneros, la tarde continuara cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, observandose pasaje de nubosidad hacia la noche sobre la costa este.
Mañanas frescas seguidas por temperaturas que superan los 30ºC en algunas zonas para estos días, informa Nubel Cisneros
Este domingo de elecciones se prevé una jornada que comienza fresca a templada y pasa a calurosa, con algunas nubes.
El lunes comienza fresco a templado con cielo parcialmente nublado, observandose nieblas y neblinas aisladas.
La tarde estará calurosa y pesada con elevadas sensaciones térmicas, manteniendo temperaturas agradables en la noche.
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El martes la mañana fresca a templada con cielo ligeramente nublado.
En la tarde se mantendrá el tiempo cálido a caluroso, con pasaje de nubosidad hacia la noche por la costa este, generando ligera inestabilidad en la zona.
Temperaturas para el domingo:
En el norte, la máxima será de 34ºC y la mínima de 14ºC.
En el sur, la máxima será de 29ºC y la mínima de 14ºC.
En el este, la máxima será de 28ºC y la mínima de 12ºC.
En el oeste, la máxima será de 30ºC y la mínima de 14ºC.
En el metro, la máxima será de 27ºC y la mínima de 16ºC.
Temperaturas para el lunes:
En el norte, la máxima será de 35ºC y la mínima de 14ºC.
En el sur, la máxima será de 31ºC y la mínima de 16ºC.
En el este, la máxima será de 30ºC y la mínima de 16ºC.
En el oeste, la máxima será de 33ºC y la mínima de 16ºC.
En el metro, la máxima será de 29ºC y la mínima de 18ºC.
Temperaturas para el martes:
En el norte, la máxima será de 35ºC y la mínima de 14ºC.
En el sur, la máxima será de 31ºC y la mínima de 12ºC.
En el este, la máxima será de 30ºC y la mínima de 12ºC.
En el oeste, la máxima será de 34ºC y la mínima de 14ºC.
En el metro, la máxima será de 29ºC y la mínima de 16ºC.
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