Maia comenzó en boxeo cuando era adolescente en el programa Knock Out a las Drogas y hoy es profesional: "Salva vidas"

La Intendencia de Montevideo lanzó el programa social y deportivo “Segundo Round” en el Mercado Agrícola. Es un instrumento para que jóvenes de contexto crítico practiquen boxeo.

Allí, un equipo de Subrayado habló con Maia Moneo, una boxeadora profesional multipremiada que compartió su historia, que comenzó con el programa anterior, Knock Out a las Drogas.

“Me ayudó mucho. Yo empecé en una etapa de rebeldía, 16 años, y la verdad que lo que es el boxeo y el proyecto me ayudó un montón”, expresó. “Hoy tengo la suerte de poder dedicarme y estar concentrada en mi carrera profesional”.

“El boxeo salva vidas”, aseguró. “Es la continuación del programa Knock Out a las Drogas. La finalidad es poder sacarlos del ocio que es estar en una esquina”, dijo Raúl Recoba, coordinador del programa y explicó más detalles sobre este. BOXEADORA SEGUNDO ROUND

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