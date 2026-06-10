RECIBÍ EL NEWSLETTER
BOXEO PARA JÓVENES EN CONTEXTO CRÍTICO

Maia comenzó en boxeo cuando era adolescente en el programa Knock Out a las Drogas y hoy es profesional: "Salva vidas"

Este miércoles, la Intendencia de Montevideo lanzó el programa Segundo Round, que es pensado como "una continuación de Knock Out a las Drogas".

boxeadora-maia-moneo

La Intendencia de Montevideo lanzó el programa social y deportivo “Segundo Round” en el Mercado Agrícola. Es un instrumento para que jóvenes de contexto crítico practiquen boxeo.

Allí, un equipo de Subrayado habló con Maia Moneo, una boxeadora profesional multipremiada que compartió su historia, que comenzó con el programa anterior, Knock Out a las Drogas.

“Me ayudó mucho. Yo empecé en una etapa de rebeldía, 16 años, y la verdad que lo que es el boxeo y el proyecto me ayudó un montón”, expresó. “Hoy tengo la suerte de poder dedicarme y estar concentrada en mi carrera profesional”.

encuesta sobre la calidad del servicio en el transporte publico se realiza hasta el 25 en el area metropolitana
Seguí leyendo

Encuesta sobre la calidad del servicio en el transporte público se realiza hasta el 25 en el área metropolitana

“El boxeo salva vidas”, aseguró.

“Es la continuación del programa Knock Out a las Drogas. La finalidad es poder sacarlos del ocio que es estar en una esquina”, dijo Raúl Recoba, coordinador del programa y explicó más detalles sobre este.

BOXEADORA SEGUNDO ROUND

Temas de la nota

Lo más visto

La Noche de las Librerías: participaron más de 90 librerías en todo el país
NOVENA EDICIÓN

La Noche de las Librerías: participaron más de 90 librerías en todo el país
GALERÍA DE FOTOS DE LA NASA

La "puesta de la Tierra" vista desde la nave Orión y más imágenes del espacio captadas por los astronautas
10 DE OCTUBRE

Mirá la fotogalería de la marcha por el Día Mundial de la Salud Mental en Montevideo
Internacionales

La primera tormenta solar extrema en 20 años deja espectaculares auroras polares
Internacionales

Las fotos de la semana 1-8 de enero 2019

Te puede interesar

Este es un país que tiene problemas de competitividad, aseguró Orsi y destacó envío de proyecto para reducir costos video
HABLÓ DE "COSTOS FIJOS" EN URUGUAY

"Este es un país que tiene problemas de competitividad", aseguró Orsi y destacó envío de proyecto para reducir costos
Murió un niño en edad escolar por presunto caso de meningitis; ANEP trabaja con la comunidad educativa del menor
ESCUELA 187

Murió un niño en edad escolar por presunto caso de meningitis; ANEP trabaja con la comunidad educativa del menor
Heracles, el niño de Varela que sorprendió al presidente recitando unos versos: No preciso más, es esto, dijo Orsi video
INAUGURACIÓN EN LAVALLEJA

Heracles, el niño de Varela que sorprendió al presidente recitando unos versos: "No preciso más, es esto", dijo Orsi

Dejá tu comentario