La Intendencia de Montevideo lanzó el programa social y deportivo “Segundo Round” en el Mercado Agrícola. Es un instrumento para que jóvenes de contexto crítico practiquen boxeo.
Maia comenzó en boxeo cuando era adolescente en el programa Knock Out a las Drogas y hoy es profesional: "Salva vidas"
Este miércoles, la Intendencia de Montevideo lanzó el programa Segundo Round, que es pensado como "una continuación de Knock Out a las Drogas".
Allí, un equipo de Subrayado habló con Maia Moneo, una boxeadora profesional multipremiada que compartió su historia, que comenzó con el programa anterior, Knock Out a las Drogas.
“Me ayudó mucho. Yo empecé en una etapa de rebeldía, 16 años, y la verdad que lo que es el boxeo y el proyecto me ayudó un montón”, expresó. “Hoy tengo la suerte de poder dedicarme y estar concentrada en mi carrera profesional”.
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“El boxeo salva vidas”, aseguró.
“Es la continuación del programa Knock Out a las Drogas. La finalidad es poder sacarlos del ocio que es estar en una esquina”, dijo Raúl Recoba, coordinador del programa y explicó más detalles sobre este.
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