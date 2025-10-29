RECIBÍ EL NEWSLETTER
EDUCACIÓN

Mahía sobre presupuesto: "La inversión en este período es sustancialmente superior a la asignación del gobierno pasado"

El ministro de Educación y Cultura dijo que "estamos mejor de lo que venía el Uruguay en materia de asignación de recursos para la Educación Pública". Por su parte, Pablo Caggiani indicó que se viene de cinco años de recorte del Presupuesto en la educación.

mahía-educación-presupuesto-
caggiani-pablo-anep-educación-presupuesto

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, reconoció los reclamos que están detrás de estas ocupaciones, pero señaló que la inversión para la educación es mayor ahora que en el período anterior.

El jerarca dijo que entiende que se está en momento de definición presupuestal y quienes se manifiestan tienen todo el derecho.

"Tiene que entenderse que acá hay dos tensiones, por un lado reclamos de las partes involucradas y por otro lado, lo que eso supone en el funcionamiento en el calendario liceal, escolar o universitario y, también las familias como ven desde su lugar que sus hijos no pueden asistir a clases".

ferrero concurrio a comision de presupuesto: hablo de las senales que mandan narcos y la necesidad de reforzar fiscalia
Seguí leyendo

Ferrero concurrió a Comisión de Presupuesto: habló de las señales que mandan narcos y la necesidad de reforzar Fiscalía

Y agregó: "Lo asumo como parte de lo que sucede en las épocas presupuestales, pero no pierdo el norte de cuál es la responsabilidad de todos en esto".

Mahía indicó que los reclamos son de recibo en términos aspiracionales y que siempre se requiere más inversión presupuestal. El jerarca aclaró que la inversión en este período es sustancialmente superior a la asignación del gobierno pasado.

"Quizás estamos lejos de lo que aspirábamos, pero estamos mejor de lo que venía el Uruguay en materia de asignación de recursos para la Educación Pública".

Por su parte, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, dijo que hay expectativas que desde el Senado hayan modificaciones.

"El Parlamento tiene a consideración dos mensajes, uno es el mensaje del Poder Ejecutivo y otro es el mensaje de la ANEP que solicita má recursos. Los dos mensajes prevén incrementales para la educación y para las infancias. En el caso de los 140 millones de dólares que hay para repartir de incremental, unos 40 millones le están tocando a la ANEP en el mensaje del Ejecutivo".

Caggiani señaló que aspiran a tener incremento asociado a políticas de acuerdo como la universalización de tres años, la extensión del tiempo educativo, los apoyos a las familias ya sea con bonos o becas.

Consultado sobre las ocupaciones en reclamo de reformas edilicias, Caggiani dijo que vienen de cinco años de recorte del Presupuesto en la educación.

CAGGIANI PRESUPUESTO

Temas de la nota

Lo más visto

Precios de combustibles en noviembre y diciembre: la evolución de las naftas, el gasoil y el supergás
PPI DE URSEA

Precios de combustibles en noviembre y diciembre: la evolución de las naftas, el gasoil y el supergás
29 DE OCTUBRE

Paro general parcial del PIT-CNT: cómo funcionarán el transporte, educación, salud y bancos este miércoles
BRASIL

Vecinos recuperan y exhiben decenas de cuerpos tras mega operación de la Policía Militar en Rio de Janeiro
MONTEVIDEO

Detuvieron a un hombre de 43 años sospechoso de violar a adolescente de 14 en el Prado; tiene 20 antecedentes
peñarol–hebraica macabi

Policía incautó bandera y bombo de Peñarol durante partido de básquet; hinchas los recuperaron y el encuentro fue suspendido

Te puede interesar

Conexión Ganadera: Ana Iewdiukow, esposa de Pablo Carrasco, fue imputada por lavado de activos e irá a prisión video
HASTA EL 10 DE FEBRERO

Conexión Ganadera: Ana Iewdiukow, esposa de Pablo Carrasco, fue imputada por lavado de activos e irá a prisión
Fotógrafo uruguayo registró la brutalidad que se vivió en Río de Janeiro: Como una imagen de guerra video
DESDE BRASIL

Fotógrafo uruguayo registró "la brutalidad" que se vivió en Río de Janeiro: "Como una imagen de guerra"
Oposición anuncia interpelación a la ministra de Salud por la situación del presidente de ASSE Álvaro Danza video
INTERPELARÁ GERARDO SOTELO

Oposición anuncia interpelación a la ministra de Salud por la situación del presidente de ASSE Álvaro Danza

Dejá tu comentario