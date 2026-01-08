RECIBÍ EL NEWSLETTER
"RECHAZO POLÍTICO UNÁNIME"

Macron anunció que Francia votará contra el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

A pesar de "avances innegables" que "deben ser reconocidos por la Comisión Europea", "debe señalarse el rechazo político unánime al acuerdo, como han demostrado claramente los recientes debates en la Asamblea Nacional y el Senado", afirmó.

Emmanuel Macron. Foto: AFP

A pesar de "avances innegables" que "deben ser reconocidos por la Comisión Europea", "debe señalarse el rechazo político unánime al acuerdo, como han demostrado claramente los recientes debates en la Asamblea Nacional y el Senado", señaló el mandatario francés en un comunicado.

"La fase de firma del acuerdo no es el final de la historia. Seguiré luchando por la plena y concreta implementación de los compromisos obtenidos por la Comisión Europea y para proteger a nuestros agricultores", agregó Macron.

