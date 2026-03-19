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"M-Industria": segundo encuentro de mujeres industriales, un espacio de interacción y experiencias de liderazgo

El evento fue promovido por la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) para visibilizar a las mujeres que se desempeñan en cargos de referencia en el sector.

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La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) organizó por segundo año el evento "M-Industria" para celebrar a las mujeres del sector. Elizabeth Misa, directora del frigorífico Las Moras, dijo que el encuentro, promovido por las directivas de la CIU, busca visibilizar a las mujeres.

Misa destacó la cantidad de mujeres que se desempeñan actualmente en cargos de poder y como referentes, principalmente en el ámbito público. "No es que no estén, estamos; a lo mejor no estamos tan visibilizadas, pero este es el momento de que nos encontremos, de generar interacción, sinergia, de vernos (y decir:) 'no estamos solas, somos más y nos estamos animando'", enfatizó.

Además, valoró el esfuerzo de "asumir y hacer las cosas", como ocuparse de la crianza de los hijos, de los padres y tener una trayectoria y una carrera profesional, como realización personal y para enfrentar los desafíos impuestos. "El desafío es ser industrial hoy y queremos asumirlo con todo", remarcó.

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El encuentro, organizado por la CIU y realizado en el marco del mes de la mujer, contó con la participación y exposición de figuras destacadas, quienes compartieron sus historias y experiencias en el camino hacia posiciones de liderazgo.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y el presidente de la CIU, Leonardo García, participaron del evento.

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