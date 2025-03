Luz verde a Javier Milei para préstamo del FMI en día de masiva marcha en su contra en Argentina

Dentro del recinto, los diputados aprobaron por 129 votos a favor, 108 en contra y seis abstenciones un texto que prevé dinero fresco que debe acordar Milei con el Fondo Monetario Internacional, por un monto no especificado y a reembolsar en diez años. "¡Viva la libertad carajo!", festejó el presidente en la red X.

El monto obtenido, que se sumará a los 44.000 millones de dólares adeudados por Argentina en 2018, se utilizará para cancelar deuda con el Banco Central (BCRA) y pagar obligaciones del propio FMI.

El país necesita fondos para fortalecer sus reservas, en un contexto de nerviosismo en los mercados y creciente intervención del Banco Central para sostener a la moneda local.

"Los argentinos hicieron un esfuerzo enorme para conseguir la estabilidad monetaria, financiera y macroeconómica, y el saneamiento del Banco Central es un paso más para consolidar ese proceso", escribió la Presidencia en un comunicado.

Con el objetivo declarado de combatir la inflación y sanear las cuentas públicas, Milei ha aplicado ajuste desde que llegó al poder en diciembre de 2023.

"Cada vez que se aprueba algo con el FMI a nosotros nos va peor", lamentó Rodolfo Celayeta, un jubilado de 73 años, en la marcha que se mantenía pacífica a media tarde.

La protesta fue convocada en defensa de los jubilados, el sector más desfavorecido por el ajuste de Milei y cuyas protestas de cada miércoles ante el Congreso suelen ser reprimidas con gases por la policía.

Los manifestantes coreaban "qué feo debe ser pegarle a un jubilado para poder comer" y algunos llevaban una camiseta con la foto de la leyenda del fútbol Diego Maradona y una recordada frase suya: "Hay que ser muy cagón (miedoso) para no defender a los jubilados".

La semana pasada, la protesta había tenido el inédito apoyo de hinchadas de fútbol y derivó en un caos que la convirtió en la más violenta desde que comenzó el gobierno de Milei. Dejó 45 heridos, incluido un fotorreportero de suma gravedad, y más de un centenar de detenidos.

"Vine para defender a los jubilados", dijo este miércoles a la AFP Paola Pastorino, una empleada estatal de 36 años. "(La semana pasada) estuve, se pudrió todo y me fui. Es inevitable tener un poco de miedo y da rabia decir 'loco, no me puedo manifestar'".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó la protesta como un intento de "desestabilización" y en las estaciones de trenes las pantallas reproducían advertencias de las autoridades: "La policía va a reprimir todo atentado contra la República".

Numerosos carteles pedían justicia por el fotógrafo herido, Pablo Grillo, y la renuncia de Bullrich, quien ha rechazado abrir una investigación por lo sucedido.

Casi un 60% de los jubilados cobra el salario mínimo, equivalente a unos 265 dólares. El gobierno les congeló un bono de unos 70 dólares el año pasado y redujo la entrega de medicamentos gratuitos, cuyo precio se duplicó en un año.

Si bien Milei consiguió bajar la inflación del 211% anual en 2023 al 118% al año siguiente, y equilibrar las cuentas públicas, la economía se retrajo 1,8% el año pasado y el consumo lleva 14 meses de caída.

Unos 114 detenidos fueron liberados por falta de pruebas, según una jueza a la que el gobierno acusó luego de "prevaricato" y "encubrimiento". Otros 26 continúan en la cárcel.

La convocatoria a las hinchadas de fútbol surgió semanas atrás cuando un jubilado con la casaca del club Chacarita fue gaseado por la policía en la habitual marcha frente al Congreso.

