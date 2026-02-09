Este lunes 9 de febrero la mañana comenzó fresca, con algunas nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas centro y este del país, según indicó el meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros.
Lunes con calor en todo el país: Nubel Cisneros prevé temperaturas máximas superiores a 32 °C
La tarde será cálida a calurosa, con cielo parcialmente nublado. Mirá el pronóstico de Nubel Cisneros.
En su pronóstico añadió que durante la tarde se mantendrá el tiempo estable, con ambiente cálido a caluroso y cielo parcialmente nublado, mientras que la noche presentará temperaturas agradables.
En cuanto a las temperaturas, las máximas serán elevadas en gran parte del territorio, con valores cercanos a los 38 °C en el norte y oeste del país. En el sur, las máximas rondarán los 36 °C, con mínimas en torno a los 18 °C.
NORTE:
MÁX.: 38 °C
MÍN.: 18 °C
SUR:
MÁX.: 36 °C
MÍN.: 18 °C
ESTE:
MÁX.: 35 °C
MÍN.: 18 °C
OESTE:
MÁX.: 38 °C
MÍN.: 18 °C
ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 32 °C
MÍN.: 21 °C
Para el martes, Cisneros prevé una mañana templada a cálida, con algunas neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde se mantendrá el tiempo estable, con ambiente cálido a caluroso y buena presencia de sol, mientras que la noche presentará temperaturas agradables con aumento de nubosidad.
