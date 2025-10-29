RECIBÍ EL NEWSLETTER
BRASIL

Lula está "horrorizado" por el número de muertos en operativo de Rio de Janeiro, dijo su Ministro de Justicia

De acuerdo a la defensoría pública, son 132 los muertos. El gobernador de Río de Janeiro sostuvo que hasta la noche anterior se contabilizaron oficialmente 60 víctimas.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva está "horrorizado" por el número de muertos que dejó el martes la operación antinarco más letal de la historia de Rio de Janeiro, dijo el miércoles su ministro de Justicia.

"El presidente quedó horrorizado con el número" de víctimas "fatales", dijo a la prensa Ricardo Lewandowski.

Más de un centenar de personas murieron en la megaoperación policial contra el grupo criminal Comando Vermelho, según las autoridades.

La defensoría pública del Estado de Rio de Janeiro cifró este miércoles en 132 el número de muertos en la megaoperación policial de la víspera contra el narcotráfico, lo que duplica las cifras oficiales hasta el momento.

"La última actualización es de 132 muertos", indicó en un email a la AFP la asesoría de comunicación de la defensoría pública, un órgano que ofrece asistencia jurídica a los más desfavorecidos.

Por su parte, el gobernador de Rio de Janeiro, Cláudio Castro, indicó que el balance oficial de la víspera se mantenía en unos 60 muertos, pero avisó de que esto "va a cambiar" puesto que los fallecidos solo se contabilizan cuando llegan a la morgue.

FUENTE: AFP

