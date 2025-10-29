RECIBÍ EL NEWSLETTER
BRASIL

La defensoría pública de Rio de Janeiro dice que son 132 los muertos en megaoperación policial

Hasta el martes de noche las autoridades hablaban de 60 muertos, pero este miércoles los vecinos de la favela de Rio de Janeiro donde se hizo el megaoperativo policial mostraron en la calle decenas de cuerpos.

Decenas de cuerpos colocados en las calles por vecinos de la favela de Rio de Janeiro. Foto: AFP

Decenas de cuerpos colocados en las calles por vecinos de la favela de Rio de Janeiro. Foto: AFP

La defensoría pública del Estado de Rio de Janeiro cifró este miércoles en 132 el número de muertos en la megaoperación policial de la víspera contra el narcotráfico, lo que duplica las cifras oficiales hasta el momento.

"La última actualización es de 132 muertos", indicó en un email a la AFP la asesoría de comunicación de la defensoría pública, un órgano que ofrece asistencia jurídica a los más desfavorecidos.

Por su parte, el gobernador de Rio de Janeiro, Cláudio Castro, indicó que el balance oficial de la víspera se mantenía en unos 60 muertos, pero avisó de que esto "va a cambiar" puesto que los fallecidos solo se contabilizan cuando llegan a la morgue.

Los cuerpos exhibidos por vecinos de la favela en Rio de Janeiro. Foto: AFP
Seguí leyendo

Vecinos recuperan y exhiben decenas de cuerpos tras mega operación de la Policía Militar en Rio de Janeiro

Los vecinos de la favela donde se hizo el megaoperativo hallaron este miércoles decenas de cadáveres en una de las zonas donde tuvo lugar la operación más letal de la historia de Rio de Janeiro.

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

Precios de combustibles en noviembre y diciembre: la evolución de las naftas, el gasoil y el supergás
PPI DE URSEA

Precios de combustibles en noviembre y diciembre: la evolución de las naftas, el gasoil y el supergás
29 DE OCTUBRE

Paro general parcial del PIT-CNT: cómo funcionarán el transporte, educación, salud y bancos este miércoles
MONTEVIDEO

Detuvieron a un hombre de 43 años sospechoso de violar a adolescente de 14 en el Prado; tiene 20 antecedentes
PAYSANDÚ

Sacaron un surubí albino en el río Uruguay: "A lo primero dudamos si era un pescado o una piedra", dijo uno de los pescadores
HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE

Poder Legislativo abrió llamado laboral para cubrir nueve cargos de administrativos con sueldos de más de $116.000

Te puede interesar

Oposición anuncia interpelación a la ministra de Salud por la situación del presidente de ASSE Álvaro Danza
INTERPELARÁ GERARDO SOTELO

Oposición anuncia interpelación a la ministra de Salud por la situación del presidente de ASSE Álvaro Danza
Vicepresidenta del PIT-CNT: Oddone no debería dormir por las noches cuando tenemos un 32% de pobreza infantil video
PARO Y ACTO DEL PIT-CNT

Vicepresidenta del PIT-CNT: "Oddone no debería dormir por las noches cuando tenemos un 32% de pobreza infantil"
Detuvieron al presunto autor del homicidio del delivery Ismael Alonso y hay más sospechosos identificados
HOMICIDIO EN VILLA ESPAÑOLA

Detuvieron al presunto autor del homicidio del delivery Ismael Alonso y hay más sospechosos identificados

Dejá tu comentario