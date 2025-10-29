La defensoría pública de Rio de Janeiro dice que son 132 los muertos en megaoperación policial

Decenas de cuerpos colocados en las calles por vecinos de la favela de Rio de Janeiro. Foto: AFP

La defensoría pública del Estado de Rio de Janeiro cifró este miércoles en 132 el número de muertos en la megaoperación policial de la víspera contra el narcotráfico, lo que duplica las cifras oficiales hasta el momento.

"La última actualización es de 132 muertos", indicó en un email a la AFP la asesoría de comunicación de la defensoría pública, un órgano que ofrece asistencia jurídica a los más desfavorecidos.

Por su parte, el gobernador de Rio de Janeiro, Cláudio Castro, indicó que el balance oficial de la víspera se mantenía en unos 60 muertos, pero avisó de que esto "va a cambiar" puesto que los fallecidos solo se contabilizan cuando llegan a la morgue.

Los vecinos de la favela donde se hizo el megaoperativo hallaron este miércoles decenas de cadáveres en una de las zonas donde tuvo lugar la operación más letal de la historia de Rio de Janeiro. FUENTE: AFP

