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INFORMÓ LA CASA BLANCA

Lula da Silva y Donald Trump se reúnen este jueves: "Hablarán de cuestiones económicas y de seguridad de interés común"

El presidente brasileño de 80 años, y su par estadounidense, de 79, discrepan en numerosos temas como el multilateralismo, el comercio internacional y la lucha contra el cambio climático.

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunirá este jueves con su homólogo estadounidense, Donald Trump, informó a la AFP un funcionario de la Casa Blanca.

Ambos mandatarios, que hasta ahora solo se reunieron una vez, el año pasado en Malasia, tenían previsto encontrarse en Washington a principios de año pero la cita no se concretó.

"El presidente Trump recibirá al presidente Lula en una visita de trabajo este jueves. Hablarán de cuestiones económicas y de seguridad de interés común", declaró el funcionario a la AFP el martes bajo condición de anonimato.

La presidencia brasileña había informado más temprano a la AFP este martes sobre la posibilidad de este encuentro en Washington.

El presidente brasileño de 80 años, y su par estadounidense, de 79, discrepan en numerosos temas como el multilateralismo, el comercio internacional y la lucha contra el cambio climático.

Lula, un duro crítico de la política exterior de Trump, más recientemente por la guerra con Irán, llegará a Washington en pleno pulso entre Estados Unidos y la república islámica por el estrecho de Ormuz, un paso por donde solía transitar una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

Sin embargo, la agenda entre los presidentes de Brasil y Estados Unidos pasa por otros asuntos.

Washington ha expresado interés en los vastos yacimientos de tierras raras de Brasil, que tiene las segundas mayores reservas del mundo de estos elementos imprescindibles para fabricar autos eléctricos, misiles y otros usos tecnológicos.

De su lado, Lula se dice abierto a las inversiones de Estados Unidos en el sector, pero defiende que Brasil controle todo el proceso.

Los mandatarios también tienen una conversación pendiente sobre seguridad.

Según la prensa brasileña, es posible que Washington designe a dos poderosas facciones criminales brasileñas, Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital, como grupos terroristas, una denominación rechazada por el gobierno de Lula.

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