"Lula da Silva, un amigo": Orsi se comunicó con su par brasileño tras el triunfo y valoró la "fiesta democrática"

Orsi con Lula en Nueva York. Foto publicada por ambos presidentes en sus redes sociales.

El presidente Yamandú Orsi felicitó a su par brasileño y presidente reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos mantuvieron una conversación tras conocer el resultado del balotaje.

"Acabo de comunicarme con el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un amigo. Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral", escribió Orsi en X.

Por su parte, la vicepresidenta Carolina Cosse escribió: "¡Viva la Democracia! Gran ejemplo el de Brasil. Enorme triunfo de Lula".

Acabo de comunicarme con el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un amigo. Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral.

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¡Viva la Democracia!

Gran ejemplo el de Brasil.

Enorme triunfo de @LulaOficial — Carolina Cosse (@CosseCarolina) October 26, 2026

Lula da Silva, con casi 81 años, fue reelegido este domingo para un inédito cuarto mandato, al derrotar contra todo pronóstico a su rival conservador Flávio Bolsonaro en balotaje en el país más grande de América Latina.

Con el triunfo de Lula, Brasil se desvía del giro a la derecha que han dado países como Argentina, Chile o Colombia, respaldados por el presidente estadounidense Donald Trump, y se mantiene como uno de los pocos bastiones progresistas en la región.

El líder de la izquierda desafió los sondeos, tras haber perdido en la primera vuelta frente al hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022).

Se impuso con el 51,7% de los votos frente a 48,2% para el senador Flávio Bolsonaro.

Ningún candidato que había perdido la primera vuelta había conseguido imponerse en la segunda, desde la primera elección directa en 1989 tras la dictadura en Brasil.

Con información de AFP.