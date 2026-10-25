Los brasileños votaron para "garantizar la democracia" en el país, dice Lula en su discurso como presidente electo

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo el domingo tras ser reelegido en el balotaje que los brasileños votaron "para garantizar la democracia".

Los brasileños "fueron a votar porque logramos convencerlos de que el voto era muy importante para garantizar la democracia" en Brasil, dijo Lula en sus primeras declaraciones tras imponerse al conservador Flávio Bolsonaro.

El mandatario reelecto dijo además que los votantes vencieron "la intromisión" desde el extranjero de las plataformas digitales, y prometió regularlas.

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Con casi 81 años, Lula fue reelegido este domingo para un inédito cuarto mandato, al derrotar contra todo pronóstico a su rival conservador Flávio Bolsonaro en balotaje en el país más grande de América Latina.

Con el triunfo de Lula, Brasil se desvía del giro a la derecha que han dado países como Argentina, Chile o Colombia, respaldados por el presidente estadounidense Donald Trump, y se mantiene como uno de los pocos bastiones progresistas en la región.

El líder de la izquierda desafió los sondeos, tras haber perdido en la primera vuelta frente al hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022).

Se impuso con el 51,7% de los votos frente a 48,2% para el senador Flávio Bolsonaro.

Ningún candidato que había perdido la primera vuelta había conseguido imponerse en la segunda, desde la primera elección directa en 1989 tras la dictadura en Brasil.

FUENTE: AFP.