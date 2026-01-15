Lula da Silva se reunirá en Rio de Janeiro con autoridades de la Unión Europea en vísperas a la firma del acuerdo

El presidente de Brasil, Lula da Silva , recibirá este viernes en Rio de Janeiro a los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, para discutir los próximos pasos del acuerdo comercial Unión Europea - Mercosur .

El acuerdo ya fue aprobado por la mayoría de los países miembros, pero todavía debe pasar por una votación en el Parlamento europeo.

La firma tiene previsto celebrarse el sábado en Asunción, Paraguay. Este país, ocupa la presidencia pro tempore del Mercosur, bloque del que forman parte, además del anfitrión, Argentina, Brasil, Uruguay y, Bolivia que está en proceso de adhesión.

Lula, uno de los principales impulsores del tratado, celebró la aprobación del acuerdo la semana pasada como un "día histórico para el multilateralismo".

Y manifestó: "En un escenario internacional de creciente proteccionismo y unilateralismo, el acuerdo es una señal a favor del comercio internacional como factor de crecimiento económico, con beneficios para los dos bloques".

Sin embargo, el mandatario brasileño no estará presente en la firma del sábado. Ya confirmaron su presencia el presidente, Yamandú Orsi, y sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Argentina, Javier Milei.

Del otro lado, la oposición de los gobiernos de Francia y de otros cuatro países europeos, presionados por sus sectores agrícolas, fue insuficiente para bloquear el avance del tratado.

El acuerdo, que lleva más de 25 años en negociación, prevé crear una de las mayores áreas de libre comercio del mundo, con una población de 718 millones de personas y un PIB de 22 billones de dólares.