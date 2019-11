Luis Lacalle Pou: "El presidente de la República es el empleado más importante de todos ustedes"

Con decenas de miles de personas reunidas en Kibón, pasado el mediodía, subieron al escenario Beatriz Argimón y Luis Lacalle Pou.

En la multitud sobresalieron principalmente las enseñas de los partidos que formaron la alianza electoral que llevó a Lacalle Pou al poder luego de 15 años de gobiernos del izquierdista Frente Amplio. Pero aparecieron también varias banderas del partido en el gobierno, un gesto que el futuro presidente aplaudió desde el escenario.

Lacalle Pou comenzó su discurso destacando que “el 24 de noviembre por primera vez en la historia del país cinco partidos políticos entendieron el mensaje de la mayoría de la ciudadanía (...) Primó la sabiduría, primó la humildad y primó ese sentido enorme de que teníamos que escuchar un clamor popular, que el 27 de octubre había empezado a soplar el viento de la alternancia en nuestro país”.

Continuó remarcando la presencia de sus compañeros de coalición “aquí estamos representantes de cinco partidos políticos, que como todo lo nuevo no sabíamos cómo se hacía, no había un camino marcado, no había un manual, estaba todo para entender y empezar a hacer, y lo construimos juntos”.

“El 24 de noviembre todos sabemos lo que pasó, el 24 de noviembre había un resultado que no se podía dar vuelta nunca, pero ¿saben qué? Loly, mi mujer, insiste mucho con esto: por algo pasan las cosas”.

“Nosotros no entendemos la política desde el odio y desde el miedo, no la entendemos desde el agravio y del insulto”.

“Este proceso que está empezando, a partir del 1ro de marzo, no puede ser cambiar una mitad del país por la otra, tenemos que unir a la sociedad”.

El presidente electo agregó que “este gobierno que viene tiene que desandar el camino del enfrentamiento”, que quiere un gobierno “justo y con sensibilidad social” que ayudará a los más pobres. “Se abre un Uruguay lleno de oportunidades”.

Con respecto a la seguridad, dijo que el gobierno tiene que ser claro en el ejercicio de la autoridad y que se termina la impunidad de la delincuencia. Destacó el desafío que existe en materia de igualdad de derechos y en educación. Agregó que apoyará al país que produce y que emprende.

También hizo un llamado a fortalecer las relaciones entre mandatarios del Mercosur y a denunciar a los "dictadores" en América Latina.

"En el Mercosur vamos a tener la mejor de las relaciones con el presidente argentino, con el presidente brasileño, con el presidente paraguayo para levantar a la región", prometió Lacalle Pou.

Envió además un mensaje hacia otros gobiernos latinoamericanos "necesitamos una región fuerte con buenos gobiernos y que se lleven bien entre ellos", lanzando una dura crítica al manejo de la política exterior por parte del Frente Amplio.

"No importa el partido, no importa la ideología. Si nos guiamos por la ideología en las relaciones exteriores no estamos representando a todo el país. Y el interés nuestro es de todos y cada uno de los uruguayos", sostuvo.

"Está claro que en las relaciones exteriores (...) no nos vamos a hacer sentir vergüenza. Está claro lo que vamos a hacer: a los dictadores les vamos a decir dictadores, no le vamos a buscar la vuelta", enfatizó el presidente electo, que durante la campaña dijo que es una "vergüenza nacional" la posición del actual gobierno uruguayo sobre Venezuela.

Para finalizar, y ya con sus hijos acompañándolo en el escenario, comentó “me han hecho un hombre feliz, espero estar a la altura de las circunstancias (…) espero dentro de 5 años volver a ser una ciudadano más (…) con un país más próspero, más justo y más pacífico”.

Al cierre actuaron Nacho Obes, uno de los autores de la canción de la campaña del Partido Nacional; y la cantante Valeria Gau.