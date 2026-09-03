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CON SUS GRANDES ÉXITOS

José Luis "El Puma" Rodríguez llega en octubre al Sodre: los detalles sobre su vuelta a Uruguay

Con 83 años, el músico vuelve ante el público uruguayo con "un show emotivo y cargado de éxitos".

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José Luis "El Puma” Rodríguez vuelve a Montevideo el 26 de octubre.

En el auditorio Adela Reta, con "un show emotivo y cargado de éxitos", el músico se presentará desde las 20:00 horas.

El cantante y actor venezolano vino por última vez en marzo de 2025.

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Los Harlem Globetrotters llegan a Uruguay para presentar su show de básquetbol en Montevideo y Durazno

Las entradas están disponibles en Tickantel y van de $3100 a $4600.

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