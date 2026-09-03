José Luis "El Puma" Rodríguez llega en octubre al Sodre: los detalles sobre su vuelta a Uruguay

José Luis "El Puma” Rodríguez vuelve a Montevideo el 26 de octubre.

En el auditorio Adela Reta, con "un show emotivo y cargado de éxitos", el músico se presentará desde las 20:00 horas.

El cantante y actor venezolano vino por última vez en marzo de 2025.

Las entradas están disponibles en Tickantel y van de $3100 a $4600.