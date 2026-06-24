Lucía Topolansky presentó al Parlamento un proyecto para actualizar la ley del Fondo Nacional de Recursos

“Ahora la ley está haciendo ruido, porque el conocimiento, la investigación, la tecnología avanza a una velocidad. Hay muchas cosas que no están incluídas en la ley. Los médicos tienen que cumplir la ley y a veces lo que está propuesto no cabe, el FNR se ve en la disyuntiva de decir que no, entonces va a un juez, hay un proceso largo. Es penoso lo que está pasando, entonces en vez de seguir con ese escenario, las leyes no son estáticas”, dijo la mandataria.