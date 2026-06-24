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EN EL PARLAMENTO

Lucía Topolansky presentó al Parlamento un proyecto para actualizar la ley del Fondo Nacional de Recursos

La iniciativa de Topolansky es que se conforme una comisión de médicos y juristas que analicen modificaciones pertinentes.

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La exvicepresidenta, Lucía Topolansky, presentó un proyecto en el Parlamento para conformar una comisión honoraria que trate temas de salud y del Fondo Nacional de Recursos.

“Ahora la ley está haciendo ruido, porque el conocimiento, la investigación, la tecnología avanza a una velocidad. Hay muchas cosas que no están incluídas en la ley. Los médicos tienen que cumplir la ley y a veces lo que está propuesto no cabe, el FNR se ve en la disyuntiva de decir que no, entonces va a un juez, hay un proceso largo. Es penoso lo que está pasando, entonces en vez de seguir con ese escenario, las leyes no son estáticas”, dijo la mandataria.

La propuesta de Lucía Topolansky es que médicos y juristas conformen una comisión, que sea presidida por el médico Homero Bagnulo, quien creó la ley original.

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