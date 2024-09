Lucía Topolansky sobre la salud de José Mujica: "Todos los días va dando un pasito más"

“Todos los días va dando un pasito más”, afirmó. Topolansky habló del estado de ánimo de Mujica y dijo que “estar enchufado un rato del día, tres veces al día, a un aparato para que le pase la comida no es sencillo”.

Sin embargo, Mujica sigue pensando en las tareas que hay que hacer en la chacra, como cortar la alfalfa, por ejemplo, indicó Topolansky.

“Yo tengo esperanzas que de a poquito, con esa alimentación, vaya recuperando toda la fuerza que perdió”, expresó la esposa del expresidente de 89 años. Mujica ya puede tomar té por la vía normal y se espera que vaya mejorando en la medida que pueda incorporar otros alimentos.

“Tenemos un núcleo de compañeros que lo estamos ayudando. Hemos puesto el alma para sacarlo adelante”, reconoció.

Topolansky afirmó que ambos vienen siguiendo la campaña electoral. “Somos bichos políticos, pero estamos en el balcón”, dijo. La exvicepresidenta contó que vieron el lanzamiento de la campaña del Movimiento de Participación Popular (MPP) el 7 de setiembre en el Parque Rodó por celular, “lo cual no es lo mismo, porque no estás en el clima”.

Al ser consultada sobre si Mujica prevé ir a votar el domingo 27 de octubre, Topolansky expresó: “¿cómo no va a ir a votar?, pero por supuesto. Elemental. (Pensar que pueda llegar a no ir a votar) es no conocerlo”.