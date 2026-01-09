Lubetkin calificó de "extraordinario y fabuloso" el acuerdo UE-Mercosur y explicó cómo sigue el proceso para su aplicación definitiva

El canciller de Uruguay Mario Lubetkin aseguró que la aprobación este viernes por parte de la Unión Europea (UE) del acuerdo con el Mercosur “es un avance que puede significar el cierre definitivo de 25 años de discusión”, y calificó al tratado y la noticia recibida esta mañana como algo “extraordinario y fabuloso”.

Consultado en el programa Arriba Gente de Canal 10 sobre cómo sigue el proceso de ratificación del acuerdo a partir de ahora, el canciller explicó que tras la votación por mayoría de los embajadores de los 27 países de la UE, siguió la ratificación de cada país por parte de sus máximas autoridades, presidentes o primeros ministros.

Esto se hizo en el Consejo de la Unión Europea de manera virtual, es decir, sin una reunión presencial.

Acto seguido se verifica que el voto a favor de los países supere el 65% de la población de la Unión Europea. Salvado este paso, el Consejo de la UE estará en condiciones de mandatar a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a que firme el acuerdo comercial con los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay). Esto, dijo, puede ocurrir la semana que viene en Asunción.

Acuerdo provisorio y luego el definitivo

Lubetkin explicó que tras la firma, lo primero será que cada país apruebe en su Parlamento el acuerdo. “Esto tardará su tiempo”, precisó.

“El acuerdo provisorio entra a ser definitivo una vez que los parlamentos del Mercosur comiencen a ratificarlo, a partir de allí empieza a ser definitivo”, agregó, y recordó que los legisladores uruguayos “se comprometió a ser los primero” en ratificar el tratado.

“Nos reconfigura como país”

El canciller señaló que este acuerdo se suma al ya firmado con los otros países de Europa que no integran la Unión Europea (EFTA), lo que a su vez se enmarca en la aceptación de Uruguay como integrante del Acuerdo Transpacífico, que está en proceso.

Todo esto, dijo Lubetkin “reconfigura completamente al país”. “Estamos jugando en un área en la que Uruguay debe repensarse. No es solo tener mercados con arancel cero o casi cero, si no pensar qué productos Uruguay debe desarrollar para estos mercados”, desacó.