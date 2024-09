"Los respaldamos con medidas concretas", dice ministro Martinelli en egreso de policías en Canelones

Valoró que hay "más capacitación" para que los funcionarios estén "mejor y más preparados". "Pensamos en sumar más herramientas para hacer su trabajo, queremos cuidarlos. Es la mejor manera de respaldar: asistiendo y poniendo el cuerpo".

También en referencia a los egresados, agregó: "A mí no me da lo mismo el camino que elijan; no vamos a permitir que nadie manche el uniforme de la Policía Nacional y vamos a ser implacables con aquellos que no honren los principios de la institución".

"Los que hacen las cosas bien, son la mayoría", destacó Martinelli. Y les dijo: "Ustedes son héroes sin capa, pero con uniformes".