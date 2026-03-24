Los hijos de 7 y 11 años de Silvia Moreira, la mujer asesinada por su expareja en Artigas, están con su hermana

Los niños de 7 y 11 años, hijos de Silvia Moreira, la mujer asesinada la semana pasada por su expareja en el barrio Cerro Ejido de la ciudad de Artigas , están al cuidado de su hermana mayor, una joven de 18 años.

La directora departamental de INAU, Andrea Díaz, dio detalles de la intervención del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay en el caso. Una vez que se registró la muerte de la mujer en presencia de sus hijos menores, desde la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género se comunicaron con INAU.

De inmediato, técnicos del Centro de Estudio y Derivación (CED) de INAU concurrieron a la comisaría para tener el primer contacto con los niños. Luego, una orden judicial decretó el ingreso de los niños al sistema de protección especial en régimen de 24 horas.

Seguí leyendo Condenaron con prisión a cuatro hombres por robar en la casa de la mujer asesinada en Artigas

Los niños ingresaron al Centro de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar (CAFF) "La Pérgola" en Artigas para continuar el seguimiento de los equipos técnicos. A la mañana siguiente, se acercó al CAFF la hermana mayor de los niños, una joven de 18 años, quien manifestó su voluntad de hacerse cargo del cuidado de sus hermanos.

A partir de ahí, el equipo del CAFF hizo las intervenciones junto a psicólogos de otras instituciones, se envío el informe y el juez decretó que los niños pasaran a vivir con su hermana.

Díaz indicó que en un plazo de 24 a 48 horas de registrado el femicidio se previó una red focal con todas las instituciones que intervinieron en la situación con los dos niños y la familia, priorizando la celeridad de los trámites del proceso.