Los ganadores en las principales categorías de los premios Grammy 2023

Su éxito "Un verano sin ti" se convirtió en el primer trabajo en español en aspirar a la categoría más prestigiosa, la de mejor álbum.

Finalmente el artista de 28 años se quedó con el Grammy para el mejor álbum urbano de música latina.

El hip hop festeja por lo alto sus 50 años

Uno de los momentos más logrados de una velada tranquila, que transcurrió sin incidentes ni salidas de tono, fue la celebración de los 50 años del hip hop, que se considera que surgió en el Bronx en Nueva York en 1973.

Para la ocasión se reunieron Grandmaster Flash, Run DMC, LL Cool J, Rakim, De La Soul, Method Man del colectivo Wu-Tang Clan. También hizo una aparición estelar Questlove, el baterista de Roots.

La rapera Queen Latifah también tuvo su momento en el escenario, antes de dar paso a Missy Eliott.

Reconocimiento a un himno por libertad en Irán

El cariz político de la velada fue la presencia de la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, que acudió para anunciar el galardón a la mejor canción "para un cambio social".

El tema premiado fue "Baraye" del cantante de pop iraní Shervin Hajipour, que se convirtió en un himno de las protestas que agitan Irán desde la muerte en detención el 16 de septiembre de la joven Mahsa Amini.

El artista -detenido después de que su canción se transformara en un éxito viral- fue liberado bajo fianza.

Viola Davis entra en un club muy selecto

En la velada la actriz Viola Davis entró en el selecto club de artistas que han ganado un Oscar, por su trabajo en el cine, un Emmy Award, un premio televisivo, un Grammy y un Tony, un galardón que reconoce el trabajo en las tablas.

El domingo David entró en esta categoría tras ganar un Grammy por el mejor libro de audio por sus memorias "Finding Me" (Encontrándome).

"Escribí este libro para rendir un homenaje a la pequeña Viola cuando tenía seis años, para hacerle un homenaje a su vida, sus alegrías y traumas", dijo en el escenario en Los Angeles la actriz de 57 años.

En "Finding Me" cuanta su infancia en la pobreza en Carolina del Sur y en Rhode Island y su experiencia con el racismo.

Con este premio se convirtió en la 18º artista en acumular estos cuatro galardones, un grupo que incluye a leyendas como Rita Moreno, Audrey Hepburn, Mel Brooks, Whoopi Goldberg y John Legend.

Los ganadores

Álbum del año: "Harry's House", Harry Styles

Grabación del año (reconoce la interpretación de una canción): "About Damn Time", Lizzo

Canción del año (reconoce la autoría de una canción): "Just Like That" -- Bonnie Raitt, compositora (Bonnie Raitt)

Mejor artista nuevo: Samara Joy

Mejor álbum de rock: "Patient Number 9", Ozzy Osbourne

Mejor álbum de pop vocal: "Harry's House", Harry Styles

Mejor álbum de música pop latina: "Pasieros", Rubén Blades & Boca Livre

Mejor álbum de música urbana: "Un verano sin ti", Bad Bunny

Mejor álbum de rock latino o alternativo: "Motomami", Rosalía

Mejor álbum de rap: "Mr. Morale & the Big Steppers", Kendrick Lamar

Mejor video musical: "All Too Well (The Short Film)", Taylor Swift

Mejor película musical: "Jazz Fest: A New Orleans Story", artistas varios

Mejor álbum de música global: "Sakura", Masa Takumi

Artistas con más premios: Beyonce (4), Bonnie Raitt (3), Kendrick Lamar (3), Brandi Carlile (3).

Beyoncé, la reina de la música cuyo arte ha cambiado la cultura una y otra vez y volvió a brillar en la ceremonia de los Grammy, se ha cimentado como una de las estrellas mas influyentes del mundo.

El domingo volvió a hacer historia al convertirse en la artista con más premios Grammy, 32 en total, superando al difunto director de orquesta húngaro Georg Solti, quien ostentaba el récord con 31 trofeos

FUENTE: AFP