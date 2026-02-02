Los ganadores a las principales categorías de los Grammy: Bad Bunny hizo historia

Bad Bunny gana el Grammy al mejor Álbum del Año. Foto: AFP

Este domingo se entregaron los premios Grammy en Los Ángeles , y el reguetonero puertorriqueño Bad Bunny se alzó con tres galardones, incluyendo el histórico premio al Álbum del año, otorgado por primera vez a un trabajo en español.

El rapero estadounidense Kendrick Lamar conquistó cinco gramófonos, incluyendo el de Grabación del año.

Álbum del año: "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" - Bad Bunny.

Grabación del año: "Luther" - Kendrick Lamar con SZA

Canción del año: "Wildflower" – Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell, compositores (Billie Eilish).

Mejor artista revelación: Olivia Dean.

Mejor interpretación pop solista: "Messy" - Lola Young.

Mejor interpretación pop dúo/grupo: "Defying Gravity" - Cynthia Erivo & Ariana Grande.

Mejor álbum vocal pop: "Mayhem" - Lady Gaga.

Mejor álbum de música urbana: "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" - Bad Bunny.

Mejor interpretación de música global: "EoO" - Bad Bunny.

Mejor álbum de rap: "GNX" - Kendrick Lamar.

Mejor interpretación rap: "Chains & Whips" - Clipse (Pusha T & Malice), con la participación de Kendrick Lamar & Pharrell Williams.

Mejor video musical: "Anxiety" – Doechii.

Mejor álbum de música global: "Caetano e Bethania Ao Vivo" - Caetano Veloso y Maria Bethania.

FUENTE: AFP