Los ganadores a las principales categorías de los Grammy: Bad Bunny hizo historia

Este domingo se entregaron los premios Grammy en Los Ángeles, y el reguetonero puertorriqueño Bad Bunny se alzó con tres galardones, incluyendo el histórico premio al Álbum del año, otorgado por primera vez a un trabajo en español.
El rapero estadounidense Kendrick Lamar conquistó cinco gramófonos, incluyendo el de Grabación del año.
Álbum del año: "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" - Bad Bunny.
Grabación del año: "Luther" - Kendrick Lamar con SZA
Canción del año: "Wildflower" – Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell, compositores (Billie Eilish).
Mejor artista revelación: Olivia Dean.
Mejor interpretación pop solista: "Messy" - Lola Young.
Mejor interpretación pop dúo/grupo: "Defying Gravity" - Cynthia Erivo & Ariana Grande.
Mejor álbum vocal pop: "Mayhem" - Lady Gaga.
Mejor álbum de música urbana: "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" - Bad Bunny.
Mejor interpretación de música global: "EoO" - Bad Bunny.
Mejor álbum de rap: "GNX" - Kendrick Lamar.
Mejor interpretación rap: "Chains & Whips" - Clipse (Pusha T & Malice), con la participación de Kendrick Lamar & Pharrell Williams.
Mejor video musical: "Anxiety" – Doechii.
Mejor álbum de música global: "Caetano e Bethania Ao Vivo" - Caetano Veloso y Maria Bethania.
