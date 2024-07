"Los bronic" de Gran Hermano: su paso por Uruguay, lo que la casa les dejó y la anécdota de Bauti sobre Furia

Nicolás también tuvo que explicar su vínculo con Florencia y las veces que no fue del todo coherente con ella. El participante se justificó con el aislamiento y la forma de ver las cosas que eso genera.

Cuando los panelistas preguntaron por Furia, Bautista afirmó que no tiene resentimiento e hizo un relato sobre cómo se lleva con ella.

"Salgo de la casa y de repente cae Furia con una torta así, rosada, y me dice 'te traje la torta para el campeón, para que veas que está todo bien', me da la torta. Yo tenía una buena relación con ella. Veo que ella me filma, veo a ver cómo quedó y me tenía bloqueado", relató.