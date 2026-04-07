Los astronautas de Artemis II ya vuelan de regreso a la Tierra tras pasar por atrás de la Luna y ver un eclipse inédito

Los astronautas de Artemis II durante la conversación en vivo con el presidente Trump. Foto: Nasa, publicada por AFP.

Los astronautas de la misión Artemis II concluyeron el sobrevuelo por detrás de la Luna y emprendieron este martes su viaje de regreso a la Tierra . El lunes de noche pudieron observar partes poco conocidas hasta ahora del satélite natural, además de presenciar un eclipse total de Sol nunca antes visto por los humanos, ya que lo vieron desde el lado oscuro de la Luna.

En este histórico sobrevuelo, durante cerca de 40 minutos los tripulantes de la cápsula Orión (Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen) estuvieron completamente aislados de cualquier comunicación con la Tierra.

"Es maravilloso escuchar de nuevo de la Tierra", comentó Cristina Koch cuando se pudo reanudar la conexión.

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"Siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos los unos a los otros", expresó Koch, en sus primeras declaraciones después del corte de señal.

La llamada del presidente Trump

El presidente Donald Trump llamó y felicitó el lunes a los astronautas y les dijo que hicieron "historia".

"Son pioneros modernos, todos ustedes", dijo Trump en una conversación transmitida en vivo con los tripulantes de Artemis II.

"Tienen mucha valentía para hacer lo que están haciendo", añadió. "Han hecho historia y han hecho que todo Estados Unidos se sienta orgulloso", comentó.

Poco después de emprender el camino de regreso a la Tierra, que tomará poco menos de cuatro días, fue cuando vieron el eclipse de Sol, tapado completamente por la Luna.

Además, el equipo de Artemis II batió el récord anterior de 400.171 kilómetros de distancia de la Tierra establecido por la misión Apolo 13 en la década de 1970.

La misión actual superó la marca anterior, para alcanzar 406.771 kilómetros de distancia. Nunca antes los humanos estuvieron tan lejos de la Tierra.

- Un récord para ser superado -

"Hoy, en nombre de toda la humanidad, ustedes están yendo más allá de esa frontera", declaró Jenni Gibbons, del control de la misión en Houston. Fue uno de los logros más destacados del viaje hasta ahora.

El astronauta Jeremy Hansen dijo que el momento estaba pensado "para desafiar a esta generación y a la siguiente, para asegurarnos de que este récord no dure mucho tiempo y sea superado por otros exploradores”.

En su sobrevuelo, observaron a la Luna desde un punto de vista único en comparación con las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970, al ver la superficie completa y circular de la Luna, incluidas las regiones cercanas a ambos polos.

Victor Glover describió el "terminator", la frontera de la Luna entre la noche y el día.

"Vaya... Ojalá tuviera algo más de tiempo para sentarme aquí y describir lo que estoy viendo", dijo, antes de trazar un retrato vívido para los científicos que lo escuchaban desde la Tierra.

Los astronautas han recibido formación en geología para poder fotografiar y describir los rasgos lunares, incluidos antiguos flujos de lava y cráteres de impacto.

- Recuerdos lunares -

El viaje de regreso de la cápsula Orión se realiza en una llamada "trayectoria de retorno libre".

Al carácter histórico de la misión dirigida por Wiseman, la tripulación de Artemis II incluye varios hitos.

Glover ha sido la primera persona afrodescendiente en volar alrededor de la Luna, Koch la primera mujer y el canadiense Hansen, el primer no estadounidense.

La pasada jornada incluyó un momento conmovedor cuando la tripulación propuso nombrar dos cráteres.

Uno en honor al apodo de la nave espacial: "Integridad". El segundo fue "Carroll", en honor de la difunta esposa del comandante de la misión, fallecida por cáncer.

"Es un punto brillante en la Luna", dijo Hansen, con la voz quebrada por la emoción. "Y nos gustaría llamarlo Carroll".

Los astronautas se abrazaron, y en el control de la misión en Houston se guardó un momento de silencio.

"Cráteres Integrity y Carroll, recibido fuerte y claro. Gracias", dijo Gibbons.

La Nasa dijo que presentaría formalmente las propuestas de nombres a la Unión Astronómica Internacional, el organismo encargado de nombrar los cuerpos celestes y sus accidentes geográficos.