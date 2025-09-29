"A todas luces hubo alguna falla de seguridad", dijo el director de comunicación de Fiscalía Javier Benech

El director de comunicación de la Fiscalía General de la Nación Javier Benech dijo este lunes en rueda de prensa que hubo fallas en el operativo de seguridad que rodea a la fiscal general Mónica Ferrero, que el domingo de madrugada sufrió un atentado en su casa pese a que tenia policías apostados en la puerta como parte de la custodia permanente.

“Yo no soy un experto en este tema, a todas luces hubo alguna falla de seguridad. La garita está en el frente de la casa de la doctora Ferrero, estas personas ingresaron por el fondo, o sea, a todas luces no hubo una evaluación correcta del riesgo. Sé que ya se están tomando las medidas necesarias y que se está reforzando la seguridad”, dijo Benech.

“Esta situación ha preocupado a todos los fiscales. Los fiscales sienten que si llegaron a entrar al fondo (de la casa) de la fiscal de Corte, obviamente sienten que son vulnerables ante esta situación”, alertó, e insistió: “Se trata de un ataque no solo a una persona, es un ataque a la cabeza de la Fiscalía, a la cabeza de los acusadores públicos”.

Sobre la fiscal Ferrero, aseguró que “es una persona muy fuerte que ha dedicado su vida a esto y obviamente va a seguir adelante”. “Me pidió especialmente que transmita a ustedes y a través de ustedes a toda la sociedad su agradecimiento por todas las muestras de respaldo que tuvo en el día de ayer”, agregó. BENECH ATENTADO

Temas de la nota Javier Benech

Fiscalía

seguridad