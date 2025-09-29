RECIBÍ EL NEWSLETTER
ATENTADO A LA FISCAL GENERAL FERRERO

"A todas luces hubo alguna falla de seguridad", dijo el director de comunicación de Fiscalía Javier Benech

“La fiscal Ferrero es una persona muy fuerte que ha dedicado su vida a esto y obviamente va a seguir adelante”, dijo este lunes el director de comunicación de la Fiscalía Javier Benech.

Javier-Benech-setiembre-29

El director de comunicación de la Fiscalía General de la Nación Javier Benech dijo este lunes en rueda de prensa que hubo fallas en el operativo de seguridad que rodea a la fiscal general Mónica Ferrero, que el domingo de madrugada sufrió un atentado en su casa pese a que tenia policías apostados en la puerta como parte de la custodia permanente.

“Yo no soy un experto en este tema, a todas luces hubo alguna falla de seguridad. La garita está en el frente de la casa de la doctora Ferrero, estas personas ingresaron por el fondo, o sea, a todas luces no hubo una evaluación correcta del riesgo. Sé que ya se están tomando las medidas necesarias y que se está reforzando la seguridad”, dijo Benech.

“Esta situación ha preocupado a todos los fiscales. Los fiscales sienten que si llegaron a entrar al fondo (de la casa) de la fiscal de Corte, obviamente sienten que son vulnerables ante esta situación”, alertó, e insistió: “Se trata de un ataque no solo a una persona, es un ataque a la cabeza de la Fiscalía, a la cabeza de los acusadores públicos”.

orsi hablara ante la prensa y luego recibira a las autoridades de todos los partidos politicos por atentado a monica ferrero
Seguí leyendo

Orsi hablará ante la prensa y luego recibirá a las autoridades de todos los partidos políticos por atentado a Mónica Ferrero

Sobre la fiscal Ferrero, aseguró que “es una persona muy fuerte que ha dedicado su vida a esto y obviamente va a seguir adelante”.

“Me pidió especialmente que transmita a ustedes y a través de ustedes a toda la sociedad su agradecimiento por todas las muestras de respaldo que tuvo en el día de ayer”, agregó.

BENECH ATENTADO
Temas de la nota

Lo más visto

Mónica Ferrero, fiscal de Corte.
fiscal de corte

Dos personas ingresaron a la casa de la fiscal de Corte Mónica Ferrero, causaron una explosión y dispararon
INVESTIGAN EL CASO

Un nuevo homicidio en Montevideo: murió este domingo un hombre que fue baleado el sábado en Tres Ombúes
INDAGAN SU PARTICIPACIÓN

Hay detenidos en el marco de investigación por el atentado a la casa de la fiscal de Corte
INVESTIGAN A LOS ALBIN

Requisas en el Penal de Libertad tras atentado a la casa de la fiscal Ferrero; incautaron celulares
barrio 40 semanas

Hallan camioneta incendiada cerca del arroyo Miguelete y presumen que es la usada durante el atentado

Te puede interesar

Orsi hablará ante la prensa y luego recibirá a las autoridades de todos los partidos políticos por atentado a Mónica Ferrero
EN TORRE EJECUTIVA

Orsi hablará ante la prensa y luego recibirá a las autoridades de todos los partidos políticos por atentado a Mónica Ferrero
A todas luces hubo alguna falla de seguridad, dijo el director de comunicación de Fiscalía Javier Benech video
ATENTADO A LA FISCAL GENERAL FERRERO

"A todas luces hubo alguna falla de seguridad", dijo el director de comunicación de Fiscalía Javier Benech
Foto: Diputados, en X. Comisión de Seguridad y Convivencia de Diputados. video
POR ATENTADO A LA FISCAL GENERAL

"Cimbronazo a las instituciones": Comisión de Seguridad de Diputados se declara en sesión permanente

Dejá tu comentario