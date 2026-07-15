"Lo soñé", dijo Lautaro Martínez sobre el gol del triunfo argentino

Tras darle la victoria a Argentina en semifinales del Mundial, un emocionado Lautaro Martínez dijo que había soñado con convertir un gol como el que les dio el triunfo 2-1 ante Inglaterra.

"Lo soñé. Le dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol", dijo el Toro tras ser decisivo de nuevo entrando como suplente.

"En el banco le dije a Facu Medina que iba a entrar y a marcar", aseguró.

Sólo once minutos después de ingresar al césped, el delantero del Inter de Milán cabeceó a la red un delicioso centro de Lionel Messi para culminar otra memorable remontada argentina en Atlanta.

"La primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol", recordó Martínez llorando.

"Este equipo sigue demostrando de qué está hecho", dijo el ariete después de analizar la ventaja que les dio Inglaterra al atrincherarse en su campo tras el primer gol.

"Se cansaron. Presionaron 60 minutos y no daban más cuando metieron el gol", afirmó. "Se pusieron atrás y eso nos dio tranquilidad para tener la pelota, se hizo grande la cancha".

FUENTE: AFP