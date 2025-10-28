"Lo que me atrajo fue el momento", dijo Jadson Viera al asumir en Nacional a poco de finalizar el campeonato

Tras el cese de Pablo Peirano como DT de Nacional , el lunes, Jadson Viera asumió este martes y dijo que era “un sueño” cumplido estar en ese lugar.

Sobre la oportunidad de llegar a Nacional, cuando faltan dos partidos para terminar el Clausura, más las finales del campeonato uruguayo, Viera dijo que justamente ese momento fue el que lo atrajo.

“Lo que me atrajo fue el momento, de estar acá, de la alegría no solo mía sino del cuerpo técnico.

Venimos acá a salir campeón”, dijo Viera en conferencia de prensa junto al presidente tricolor Ricardo Vairo y el vicepresidente Flavio Perchman.

“Son los sueños. Ahí en el vestuario está muy claro, hay que ir en busca de los sueños, a veces se demora un poco más, pero en definitiva nuestro sueño fue estar acá. Capaz que en otro momento más tranquilo, pero en definitiva el momento de la vida hoy nos agarra acá en Nacional”, dijo Viera.

Nacional lidera la tabla Anual con 5 puntos de ventaja sobre Peñarol, y si la gana irá directamente a las finales del uruguayo, donde enfrentará al ganador del duelo entre el campeón del Apertura, Liverpool, y el del Clausura.

El Clausura lo lidera Peñarol con cuatro puntos de ventaja sobre Nacional, a falta de 6 por disputar.