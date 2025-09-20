El sábado comienza fresco pero aumenta la temperatura en la tarde: mirá el pronóstico

Este sábado 20 de setiembre el tiempo comenzó fresco a templado con abundante nubosidad y un índice de humedad muy alto.

El meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros, indicó que la tarde será templada a cálida, con mucha nubosidad, desmejorando hacia la noche por el suroeste, con tormentas y lluvias.

"Ahí (en la tarde del sábado) se va a estar activando el ciclón extratropical", dijo Cisneros el viernes, en referencia al “sistema de bajas presiones” que genera nuevamente “tormentas y lluvias en todo el país”.

Las temperaturas mínimas este sábado son de 15°C y 16°C, mientras que las máximas varían entre 24°C y 28°C, dependiendo de la zona del país. Mirá el detalle. NORTE: MAX: 29º

MIN: 16º SUR: MAX: 26º

MIN: 16° ESTE: MAX: 25°

MIN: 16° OESTE: MAX: 28°

MIN: 15º ÁREA METROPOLITANA: MAX: 24°

MIN: 15° Cisneros adelantó en su pronóstico que el domingo comenzará húmedo e inestable, con lluvias y lloviznas aisladas, con ocasionales tormentas. En tanto, la tarde, se mantendrá fresca a templada, mejorando por el suroeste. Aunque se sentirá un descenso de la temperatura, acompañado de disminución de nubosidad.

