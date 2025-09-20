Este sábado 20 de setiembre el tiempo comenzó fresco a templado con abundante nubosidad y un índice de humedad muy alto.
El sábado comienza fresco pero aumenta la temperatura en la tarde: mirá el pronóstico
El meteorólogo Nubel Cisneros anunció tormentas y lluvias hacia la tarde noche del sábado. Mirá el detalle.
El meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros, indicó que la tarde será templada a cálida, con mucha nubosidad, desmejorando hacia la noche por el suroeste, con tormentas y lluvias.
"Ahí (en la tarde del sábado) se va a estar activando el ciclón extratropical", dijo Cisneros el viernes, en referencia al “sistema de bajas presiones” que genera nuevamente “tormentas y lluvias en todo el país”.
Las temperaturas mínimas este sábado son de 15°C y 16°C, mientras que las máximas varían entre 24°C y 28°C, dependiendo de la zona del país. Mirá el detalle.
NORTE:
MAX: 29º
MIN: 16º
SUR:
MAX: 26º
MIN: 16°
ESTE:
MAX: 25°
MIN: 16°
OESTE:
MAX: 28°
MIN: 15º
ÁREA METROPOLITANA:
MAX: 24°
MIN: 15°
Cisneros adelantó en su pronóstico que el domingo comenzará húmedo e inestable, con lluvias y lloviznas aisladas, con ocasionales tormentas. En tanto, la tarde, se mantendrá fresca a templada, mejorando por el suroeste. Aunque se sentirá un descenso de la temperatura, acompañado de disminución de nubosidad.
