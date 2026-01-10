RECIBÍ EL NEWSLETTER
BOLETÍN PLUVIOMÉTRICO

Lluvias caídas en las últimas 24 horas: la máxima nacional fue en Laguna Merín con 105 milímetros

Le siguieron Quintana en Salto con 100 mm, Sarandí Grande y Fray Marcos en Florida con 93 mm y 90 mm, Ejido de Mercedes en Soriano con 89 mm, de acuerdo a los datos actualizados hasta las 7 de la mañana de este sábado.

lluvia-paysandu-24-mayo

Laguna Merín en Cerro Largo registró la marca máxima a nivel nacional de lluvias caídas en las últimas 24 horas con 105 milímetros, según el boletín pluviométrico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

Le siguieron Quintana en Salto con 100 mm, Sarandí Grande y Fray Marcos en Florida con 93 mm y 90 mm, Ejido de Mercedes en Soriano con 89 mm, de acuerdo a los datos actualizados hasta las 7 de la mañana de este sábado.

También, cayeron 88,6 mm en Mercedes (Soriano), 88 mm en Bernabé Rivera (Artigas), 85 mm Juan José Castro (Flores) y 84 mm en San Gabriel (Florida).

laguna merin: un joven de 26 anos se desvanecio en la playa y fallecio tras ser trasladado
Seguí leyendo

Laguna Merín: un joven de 26 años se desvaneció en la playa y falleció tras ser trasladado
MAXIMAS NACIONALES 10.1

En cuanto a las marcas máximas en otros departamentos, se destacaron: 72 mm en Blanquillo (Durazno), 71.5 mm en Minas de Corrales (Rivera), 70 mm en Rosario (Colonia), 49 mm en Valizas (Rocha), 45 mm en San Jacinto (Canelones), 39.6 mm en Nuevo Paysandú (Paysandú), 38.8 mm en la ciudad de Tacuarembó, 37.4 mm en Lavalleja y 35.5 mm en San José.

Los menores registros se dieron en: Treinta y Tres (29.2 mm), Young (28.3 mm), el Aeropuerto de Melilla (19.5 mm) y Laguna de Sauce (15.4 mm).

MAXIMAS POR DEPTO
Temas de la nota

Lo más visto

video
FRENTE A LAGUNA ESCONDIDA

Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados en playa de José Ignacio; estaban en una zona sin guardavidas
INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN

Alerta en Buenos Aires por la mosca negra que "muerde" y está en Uruguay; MSP realiza recomendaciones
FRÍO EL SÁBADO y AGRADABLE EL DOMINGO

Nubel Cisneros advierte por "vientos destructivos" y acumulados de lluvia "no muy relevantes"
Gems Education Global Teacher Prize 2026

Docente uruguayo está entre los 50 finalistas del "Premio Nobel" en Educación; participó junto a más de 5.000 maestros de todo el mundo
PROCEDIMIENTO

Aduanas incautó un vehículo y mercadería de contrabando por más de $3.200.000 en la Interbalnearia y la ruta 34

Te puede interesar

Caída de árboles y tendido eléctrico, voladura de techos, calles cortadas e inundaciones por los vientos fuertes
SISTEMA DE EMERGENCIAS

Caída de árboles y tendido eléctrico, voladura de techos, calles cortadas e inundaciones por los vientos fuertes
Hay más de 17.000 clientes de UTE sin luz en todo el país; Canelones y Salto, los departamentos más afectados
DATOS DE UTE

Hay más de 17.000 clientes de UTE sin luz en todo el país; Canelones y Salto, los departamentos más afectados
Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República.
MENSAJE EN REDES SOCIALES

"Estas lluvias trajeron el alivio necesario para la producción en el campo", afirmó Yamandú Orsi

Dejá tu comentario