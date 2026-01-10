Lluvias caídas en las últimas 24 horas: la máxima nacional fue en Laguna Merín con 105 milímetros

Laguna Merín en Cerro Largo registró la marca máxima a nivel nacional de lluvias caídas en las últimas 24 horas con 105 milímetros, según el boletín pluviométrico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

Le siguieron Quintana en Salto con 100 mm, Sarandí Grande y Fray Marcos en Florida con 93 mm y 90 mm, Ejido de Mercedes en Soriano con 89 mm, de acuerdo a los datos actualizados hasta las 7 de la mañana de este sábado.

También, cayeron 88,6 mm en Mercedes (Soriano), 88 mm en Bernabé Rivera (Artigas), 85 mm Juan José Castro (Flores) y 84 mm en San Gabriel (Florida).

Seguí leyendo Laguna Merín: un joven de 26 años se desvaneció en la playa y falleció tras ser trasladado

MAXIMAS NACIONALES 10.1

En cuanto a las marcas máximas en otros departamentos, se destacaron: 72 mm en Blanquillo (Durazno), 71.5 mm en Minas de Corrales (Rivera), 70 mm en Rosario (Colonia), 49 mm en Valizas (Rocha), 45 mm en San Jacinto (Canelones), 39.6 mm en Nuevo Paysandú (Paysandú), 38.8 mm en la ciudad de Tacuarembó, 37.4 mm en Lavalleja y 35.5 mm en San José.

Los menores registros se dieron en: Treinta y Tres (29.2 mm), Young (28.3 mm), el Aeropuerto de Melilla (19.5 mm) y Laguna de Sauce (15.4 mm).