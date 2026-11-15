Liverpool le dió vuelta el partido a Danubio y se coronó campeón del Torneo Clausura

Liverpool se consagró campeón del Torneo Clausura tras ganarle 2-1 a Danubio este domingo en Jardines del Hipódromo.

Los dirigidos por Jorge Fossati no lograron convertir en todo el partido hasta que a los 82' Ruben Bentancourt marcó el empate. La Franja se puso en ventaja cuando corrían 23' con el potente remate de Mateo Peralta.

En los descuentos, el recién ingresado Diego Romero le dió al Negro de la Cuchilla el gol que lo convirtió en campeón del Torneo Clausura.

Con este resultado, el negriazul espera por Racing para definir quién será uno de los finalistas del Campeonato Uruguayo 2026.

El encuentro estuvo arbitrado por Javier Feres y el VAR a cargo de Diego Dunajec.