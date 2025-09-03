Lisboa: al menos 15 muertos por el descarrilamiento de un tranvía funicular en barrio turístico

Foto: AFP

Un accidente en uno de los funiculares que recorre uno de los barrios más turísticos de Lisboa dejó varios muertos y heridos graves, lamentó el miércoles el presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, en un mensaje publicado en el sitio web de la Presidencia.

Según algunos medios locales que citan a los servicios de emergencia, el vagón del famoso funicular de la Gloria, que conecta la plaza de Rossio con los barrios de Bairro Alto y Príncipe Real, descarriló, dejando al menos 15 muertos.

"El Presidente de la República lamenta profundamente el accidente ocurrido esta tarde en el funicular de Glória en Lisboa, en particular las víctimas mortales y los heridos graves, así como los numerosos heridos leves. El Presidente de la República expresa sus condolencias y solidaridad con las familias afectadas por esta tragedia y espera que las autoridades competentes esclarezcan rápidamente el incidente", señala el comunicado oficial.

En desarrollo. FUENTE: AFP

Temas de la nota Lisboa

accidente