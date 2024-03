Lisandro eliminado y Agostina abandonó el juego: así amaneció la casa de Gran Hermano

La expolicía tuvo una crisis de nervios y no pudo contener las lágrimas. “No voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte. ¡Yo me voy en este momento!”, expresó.

Tras el domingo movido, este lunes la casa amaneció casi como si nada. Bautista cortó el césped, hubo charlas, chistes y mucho silencio.

Embed