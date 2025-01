Liri Albag, Karina Ariev, Daniella Gilboa y Naama Levy: las cuatro jóvenes soldados liberadas por Hamás

Su secuestro fue grabado por los atacantes.

Otras tres soldados fueron tomadas como rehenes con ellas. Son Agam Berger, que sigue cautiva en Gaza y se la presume viva; Noa Marciano, cuyo cuerpo fue después repatriado a Israel, y Ori Megidish, liberada con vida por el ejército a fines de octubre de 2023.

Liri Albag, 19 años

Liri Albag tenía 18 años cuando fue secuestrada. Según señaló el diario The Jerusalem Post en julio, logró pasar mensajes a sus allegados por medio de rehenes liberados en los que pidió a su hermana Shai no anular el tradicional viaje después del servicio militar (una tradición israelí). Y sobre todo no tocar sus zapatos preferidos.

Según otros testimonios de exrehenes, difundidos en la prensa por sus padres, fue forzada a cocinar, limpiar y cuidar a los niños de sus captores.

Liri Albag apareció en enero en un video de unos 3 minutos y 30 segundos difundido por Hamás.

Shira y Eli Albag, sus padres, son muy activos en la movilización para pedir la liberación de los rehenes.

Karina Ariev, 20 años

Poco antes de su secuestro, Karina Ariev, de 19 años entonces, hablaba por teléfono con sus padres, cuando llovían cohetes y los militantes atacaban la base. El contacto cesó a las 07:40.

"Ella nos pidió seguir con nuestras vidas" si moría, informó su hermana Sasha en una entrevista con Time Magazine.

Según el video de su captura, la joven soldado resultó herida el 7 de octubre. Apareció en enero de 2024 en un video publicado por Hamás en la red social Telegram, al lado de Daniella Gilboa.

Según el Foro de Familias de Rehenes, "sueña con ser psicóloga".

Daniella Gilboa, 20 años

La mañana del 7 de octubre de 2023, Daniella Gilboa, también de 19 años en ese momento, estaba en contacto con sus allegados y enviaba videos a su novio.

Gracias a la ropa que llevaba en esas imágenes se la pudo identificar posteriormente en videos de Hamás.

Originaria de Petah Tikva, cerca de Tel Aviv, la joven es "una música apasionada (que estudia) el piano y el canto" y que iba encaminada a hacer una carrera musical, según el Foro de las Familias.

Naama Levy, 20 años

En un video de su captura, difundido por Hamás, Naama Levy, de 19 años entonces, es escoltada hacia un vehículo, vestida con un pantalón que parece manchado de sangre. La soldado, nieta de sobrevivientes de los campos de concentración, aparece con el rostro inflamado en otras imágenes.

Según un sitio internet creado por sus familiares, Naama Levy, segunda de una familia de cuatro hijos, creció en India, donde estudió en una escuela estadounidense.

Participó en su infancia en el programa Hands of Peace, que promueve el diálogo entre jóvenes israelíes y palestinos.

Practica el triatlón.

FUENTE: AFP