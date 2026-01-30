RECIBÍ EL NEWSLETTER
Liga de Campeones: el sorteo determinó que Real Madrid vuelva a enfrentar a Benfica, tras la agónica derrota del miércoles

Este viernes se sortearon los cruces de la repesca para los octavos de final de la Liga de Campeones, y se vuelven a cruzar Real Madrid y Benfica. El miércoles con un gol del arquero en el alargue ganó el equipo portugués.

El defensor del título, París Saint-Germain, jugará contra un conocido de la liga francesa, el Mónaco, en el playoff de repesca de la Liga de Campeones, donde el Real Madrid se reencontrará con el Benfica, con el que perdió el miércoles en la última jornada.

El sorteo del máximo torneo continental efectuado este viernes en Nyon (Suiza) deparó esos dos atractivos pulsos en busca de una plaza en octavos de final, además de otros seis, entre los que destaca el cruce entre el vigente subcampeón, el Inter de Milán italiano, y el Bodo/Glimt, una formación noruega situada al norte del Círculo Polar Ártico.

Los otros duelos de este playoff serán Qarabag-Newcastle, Galatasaray-Juventus, Brujas-Atlético de Madrid, Borussia Dortmund-Atalanta y Olympiacos-Bayer Leverkusen.

Los partidos de ida se disputarán entre los días 17 y 18 de febrero, y los de vuelta una semana más tarde, el 24 y el 25 de febrero.

Los ocho ganadores del playoff se unirán en octavos de final a los ocho primeros clasificados de la recién terminada fase regular de la Liga de Campeones, que obtuvieron boleto automático para la siguiente etapa sin tener que jugar ese playoff en febrero.

El sorteo del viernes estableció un cuadro de la competición a modo de torneo de tenis y se sabe ya que, en caso de ganar, el París Saint-Germain tendrá unos octavos explosivos, contra el Barcelona de Lamine Yamal o el Chelsea, su verdugo en la final del Mundial de Clubes del año pasado.

La otra alternativa de adversario de octavos para Barça y Chelsea sería menos exigente, el ganador del duelo entre Newcastle y Qarabag.

Por su parte, si el Real Madrid supera al Benfica se vería en octavos con el Manchester City o con otro equipo lisboeta, el Sporting.

FUENTE: AFP

