Liga Bichera organiza una noche de baile solidario: todo lo recaudado será para los animales que cuidan

El evento del 15 de noviembre es con cena show desde las 20:30, en el barrio Atahualpa. Las entradas se pueden comprar por adelantado, a través del 097983400.

El refugio Liga Bichera invita a una noche de baile a total beneficio de los animales. Se realiza el próximo sábado 15 de noviembre en el Club de Cervecerías del Uruguay.

El refugio cumplió 10 años y necesita la solidaridad de todos para sostener a los animales que allí cuidan, actualmente 264 perros y alrededor de 60 gatos.

“Siempre los invitamos a acercarse, a conocernos, a colaborar, a ver el trabajo que hacemos”, sostuvo Cristina Enrique, fundadora.

Embed - Liga Bichera Montevideo on Instagram: "Hola! Queremos contarles que vamos a hacer una noche de baile a total beneficio de la liga! Sábado 15 de noviembre desde las 20:30hs Entradas con derecho a mesa $350 (solo anticipadas, no venderemos en la puerta) Club de cervecerías del Uruguay - Grito de Asencio 1358 Tendremos a la venta comida y bebida también para recaudar fondos! Vení a divertirte, a bailar y a colaborar con los peludos Compra de entradas: 097983400"

Además, este martes fue un día de intensa actividad en el refugio, porque un grupo de estudiantes de un instituto privado realizó prácticas de enfermería veterinaria brindando asistencia a los animalitos.

