El refugio Liga Bichera invita a una noche de baile a total beneficio de los animales. Se realiza el próximo sábado 15 de noviembre en el Club de Cervecerías del Uruguay.
Liga Bichera organiza una noche de baile solidario: todo lo recaudado será para los animales que cuidan
El evento del 15 de noviembre es con cena show desde las 20:30, en el barrio Atahualpa. Las entradas se pueden comprar por adelantado, a través del 097983400.
El refugio cumplió 10 años y necesita la solidaridad de todos para sostener a los animales que allí cuidan, actualmente 264 perros y alrededor de 60 gatos.
“Siempre los invitamos a acercarse, a conocernos, a colaborar, a ver el trabajo que hacemos”, sostuvo Cristina Enrique, fundadora.
Además, este martes fue un día de intensa actividad en el refugio, porque un grupo de estudiantes de un instituto privado realizó prácticas de enfermería veterinaria brindando asistencia a los animalitos.
