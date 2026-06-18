Líder supremo de Irán aprobó acuerdo mientras Estados Unidos levanta bloqueo naval

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, dijo este jueves que aprobó con reserva un acuerdo firmado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Oriente Medio, mientras Estados Unidos levantaba el bloqueo de los puertos iraníes.

Sin embargo, hay incertidumbre sobre los siguientes pasos, y sigue sin estar claro si las dos partes, que no mantienen relaciones diplomáticas desde la revolución islámica de 1979, celebrarán el viernes en Suiza la ceremonia de firma y las conversaciones previamente anunciadas.

Los precios del petróleo se desplomaron tras la rúbrica del acuerdo, aunque la actividad seguía siendo limitada en el estrecho de Ormuz, el estratégico cuello de botella para los envíos de energía que Irán bloqueó durante el conflicto y que, según el acuerdo, debería reabrirse de inmediato.

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Mojtaba Jamenei, que se convirtió en líder supremo después de que su padre y antiguo gobernante de Irán, Ali Jamenei, muriera en un ataque aéreo el primer día de la guerra, el 28 de febrero, dijo en un comunicado escrito que había aprobado el acuerdo a pesar de tener una "opinión diferente", sin dar más detalles.

"Pero di mi autorización debido al compromiso" asumido por funcionarios, entre ellos Pezeshkian, de "proteger los derechos de la nación iraní".

En el futuro se celebrarán "negociaciones cara a cara" con Estados Unidos, pero eso no "significa aceptar el punto de vista del enemigo", añadió.

Ali Jamenei permitió en repetidas ocasiones durante su mandato que los funcionarios siguieran adelante con negociaciones sin mostrar él mismo entusiasmo.

Su hijo -del que se dice que resultó herido en un ataque aéreo- aún no se ha dejado ver en público desde que fue nombrado líder supremo.

Fin al bloqueo

Al mismo tiempo, Estados Unidos levantó este jueves el bloqueo naval de los puertos iraníes impuesto durante la guerra.

El tráfico seguía siendo escaso en el estrecho de Ormuz, la estratégica vía para las exportaciones de hidrocarburos que Irán cerró durante el conflicto.

El acuerdo marco sienta las bases para terminar con el conflicto desatado el 28 de febrero por los ataques israelo-estadounidenses contra Irán que han causado miles de muertos y trastocado la economía mundial.

Además, allana el camino para un período de 60 días de negociaciones en detalle sobre la dilución del uranio enriquecido de la república islámica.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, declaró que espera viajar a Suiza durante el fin de semana para negociaciones técnicas, aunque advirtió que los planes podrían cambiar. En Irán, la agencia Tasnim afirmó que "nada está confirmado" respecto al viaje de la delegación iraní.

Escepticismo

Algunos en Teherán expresaron un ánimo pesimista sobre las perspectivas de paz.

"No tengo esperanza de que este sea un acuerdo duradero. Quizás después de los 60 días vuelvan a pelear", dijo Mina, de 54 años, psicóloga de Teherán.

Su sentimiento coincidió con el del presidente francés, Emmanuel Macron, quien presenció la firma del pacto en el Palacio de Versalles en lo que describió como un gesto "espontáneo" de Trump.

Macron dijo que no cree que la guerra haya "terminado por completo".

Según el texto, Washington se compromete a levantar de inmediato las sanciones petroleras que paralizan la economía iraní.

Ambos países también abordarán un mecanismo para gestionar las reservas de uranio iraní "recurriendo, como mínimo, a un método de dilución in situ bajo la supervisión del OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica)", una "gran victoria" según Washington.

Y una vez que se alcance un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear de Irán, Estados Unidos facilitará la liberación de un fondo de reconstrucción de 300.000 millones de dólares respaldado por países de la región.

La diplomacia iraní puntualizó este jueves que el potente programa de misiles del país no formará parte de las negociaciones.

Críticas

"No hay ningún pago de 300.000 millones de dólares a Irán por parte de Estados Unidos. ¡Son noticias falsas! Todo lo que hay para Estados Unidos es éxito, precios del petróleo más bajos y victoria. Miren el mercado de valores", dijo Trump en su red Truth Social, donde atribuyó las críticas a la oposición demócrata.

Pero las concesiones de Estados Unidos con la mediación de países musulmanes provocaron duras críticas desde Israel.

"Si yo formara parte del gabinete del gobierno israelí, quizá no atacaría al único aliado poderoso que aún me queda en todo el mundo", replicó Vance.

También ha habido críticas en la prensa estadounidense, que señala el uso de miles de millones de dólares para la guerra y un posible reforzamiento del poder de Irán, cuando Trump empezó apelando a un cambio de régimen en Teherán.