Leyendas Orientales: Mario Benedetti, 106 años de su nacimiento

El 14 de setiembre de 1920 llegaba al mundo Mario Benedetti, el poeta de la oficina, del amor y del exilio. Hoy lo recordamos en Leyendas Orientales.

Benedetti fue muchos escritores en uno solo: poeta, novelista, cuentista, dramaturgo, periodista y crítico. Publicó más de 80 libros, traducidos a más de 20 idiomas. Pero si algo lo hizo entrañable fue esa capacidad rara de hablarle a todo el mundo sin bajar el nivel: el empleado gris de La Tregua, los enamorados de sus poemas, los que tuvieron que dejar su tierra: él mismo entre ellos.

Su obra llegó al teatro pero además se cantó. Sus poemas fueron musicalizados e interpretados por decenas de artistas —de un lado y del otro del Atlántico— y entraron al repertorio popular. Es de esos poetas que uno conoce, muchas veces, cantando antes que leyendo.

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Su huella llegó a la pantalla. Varias de sus obras fueron llevadas al cine, y su nombre quedó asociado a una manera de mirar lo cotidiano —el amor, la rutina, la distancia— que el cine latinoamericano supo hacer suya. La palabra de Benedetti estaba poblada de imágenes.

Se exilió tras el golpe de 1973, volvió en 1983 y siguió escribiendo hasta el final.

Murió en Montevideo el 17 de mayo de 2009. El gobierno decretó duelo nacional. Pocos escritores uruguayos fueron despedidos con tanto cariño popular.

Cientoseis años después de aquel nacimiento en Paso de los Toros, Benedetti se sigue leyendo, cantando y regalando. No está mal, para un poeta que decía que la vida era eso: seguir el viaje.