El senador Martín Lema presentó un nuevo sector en el Partido Nacional que se denomina "Activar" y propone cambios en la seguridad, movilidad, salud, entre otros.

"Nosotros escuchamos mucho al militante o a cualquier uruguayo que quiera realizar aportes. Ayer tuvimos una reunión de trabajo de la agrupación de gobierno, compuesto por diferentes personas con responsabilidades a nivel nacional. Los objetivos del trabajo son bien claros. Aportar, construir y resolver. La gente nos pide poder realizar propuestas para resolver", sostuvo Lema.

Adelantó que en los próximos días presentarán un proyecto respecto al tema seguridad "con tres ejes" como "fortalecer la parte represiva, mejorar la parte represiva, recuperando protagonismo en las comisarías, que son los que conocen las características del barrio de la localidad". En ese sentido, consideró que debe haber más personal y apoyo de instrumentos, así como incentivos económicos.

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Otro punto es para que "se aproveche la Unidad 5" del INR para "formar un centro de rehabilitación para personas privadas de libertad que tengan problemas de adicciones".

Respecto a la salud, trabajan en "la figura del amparo sanitario para personas que necesiten acceder a tratamientos de alto costo y no están comprendidos dentro de las prestaciones, no tenga tantos obstáculos y trabas a través de la acción de amparo".