"Le estamos dando el mismo poder que le dábamos a Alfa", le dijo Lucila a Nacho en Gran Hermano

Y en otro momento, en la cama con Nacho, también se refirió a la exdiputada. "No me estoy sintiendo cómoda con algunas cosas. Hablo de Romina", comenzó.

Juan Ignacio le respondió que Romina debe estar cansada al igual que todos. Pero Lucila siguió: "Sí, pero en el sentido de juego también. Me están cayendo fichas de otras cosas también. Pienso en quedarme callada o actuar. En este momento tengo mucho enojo: Romi no dejó cocinar a Valen, no dejó a Rodo hacer una salsa, le dijo al primo que está muy flaco", enumeró Lucila contra Romina.

"Son situaciones que no me gustan. No me gusta que se crea la jefa. Al fin y al cabo le estamos dando el mismo poder que le dábamos a Alfa", sentenció la Tora.

Embed

¿A QUIÉN SALVA MARCOS?

Este miércoles hubo gala de nominación y las mujeres de la casa quedaron en placa: Camila con seis votos, Romina y Julieta con cuatro votos cada una y La Tora con tres.

El líder de esta semana tiene que decidir por alguna de ellas para sacar de la placa.

Embed

FUENTE: Telefé