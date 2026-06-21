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AEROPUERTO DE CARRASCO

Lazo dijo que herramienta para aterrizaje con niebla se aplicará "de forma escalonada"

La ministra señaló que la demora fue por parte de "un proceso de capacitación" y destacó el trabajo que se viene realizando.

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La ministra de defensa, Sandra Lazo, habló de la situación del sistema ILS CAT 3 instalado recientemente en el aeropuerto de Carrasco y que género polémica.

"Esto fue parte de un proceso de capacitación, como cuando llega cualquier herramienta nueva, y esto vaya si lo es. Una herramienta que nos va a permitir tener un trabajo mucho más seguro en lo que tiene que ver con nuestro principal aeropuerto", indicó la ministra.

En ese sentido, señaló que las demoras tuvieron que ver con las capacitaciones, pero también con "aspectos técnicos".

Andrés Ojeda. Foto: archivo Subrayado.
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"Ese proceso llevó unos días y hoy lo que tengo para decir es que quedó operativo, y va quedar de forma escalonada", añadió.

Defendió que se "apostó al diálogo" en este proceso y destacó el trabajo de los controladores aéreos. "Lo que hicieron fue 'sentémonos a hablar, pero tenemos preocupación por la capacitación y porque es una herramienta nueva", añadió.

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